Connaissant des périodes difficiles depuis la sortie compliquée du casque Ace, Sonos n’en reste pas moins très dynamique. Après la version Ultra de sa barre de son haut de gamme Arc, le constructeur utilise cette dénomination sur deux nouveaux produits : la petite barre de son Beam Ultra, qui succède aux précédentes itérations, et le casque Bluetooth Ace Ultra.
Si le terme Ultra ne veut pas dire grande chose, bien qu’il soit synonyme d’une certaine exigence technique, les deux nouveaux produits se distinguent de leurs prédécesseurs, sans révolutionner la formule. La Beam Ultra passe à une architecture Atmos (malgré sa compacité), et l’Ace Ultra, malgré un prix en baisse, intègre (notamment) une batterie amovible.
Beam Ultra : plus complète, et Atmos
En apparence, la Beam nouvelle version ne modifie pas en profondeur sa formule. Un panneau de contrôle tactile incliné assez élégant, une nouvelle grille sur la partie supérieure… pas tellement plus. Cette barre de son, qui s’adresse aux écrans de 65 pouces et moins, conserve ainsi la même compacité que sa prédécesseure, et surtout le même poids (2,9 kg).
Les changements débutent avec la connectique. L’unique port HDMI eARC fait à présent de la place à un port USB-C, capable d’accueillir un câble avec terminaison mini jack (pour une liaison analogique) ou Ethernet. La connectivité demeure l’un des arguments du produit, puisqu’en plus d’une puce Bluetooth, la Beam Ultra (via sa puce Wifi) est portée par la plateforme multiroom du constructeur. Pour l’occasion, Sonos met à jour son OS, et passe à Sonos 27. Celui permettra, entre-autre, de lier la barre de son à des portables comme la Play ou la Move, afin de les utiliser en modules Surround. Sonos 27 promet toutefois des innovations plus larges, avec un accent particulier mis sur l’intelligence artificielle.
Enfin, et cela n’est pas un détail, la Beam Ultra troque l'architecture simplement Surround de la Beam Gen 2 pour du 7.1.2. Deux haut-parleurs verticaux font en effet leur apparition, en plus des 7 haut-parleurs répartis à l’avant et sur les côtés. Bien sûr, la technologie de calibration TruePlay reste présente.
Disponible à partir du 29 septembre, la Sonos Beam Ultra sera vendue à 699 euros. Un tarif en hausse par rapport aux anciennes Beam, conséquence logique de cette nouvelle architecture.
Ace Ultra : meilleure autonomie, ANC x2, et petits plus
Lui-aussi assez conservateur sur la forme, l’Ace Ultra reprend le design épuré très efficace de la première version, en améliorant quelques points clés comme les coussinets remplaçables, plus profonds.
Exploitant pas moins de 10 microphones simultanément (contre 8 sur l’Ace 1), l’ANC est annoncé comme 2 fois meilleur, chiffre ce qui ne veut pas dire grand-chose. Plus intéressant sans doute, l’autonomie passe à 35 h (avec ANC), et la batterie est à présent amovible.
Sonos est assez peu loquace concernant l’architecture audio, mais précise que nous avons droit à une nouvelle version des transducteurs de 40 mm. De nombreux petits plus accompagnent l’expérience : nouveau moteur de traitement Headphone Engine 2, puce Bluetooth 6.0 (à priori pas compatible LE Audio), égaliseur graphique 8 bandes, égaliseur adaptatif, et mode Voice Boost.
Exploitant les avantages de son écosystème, notamment de Sonos 27. Il est à présent possible de basculer le son d’une enceinte vers le casque (et vice-versa), en plus de l’association avec une barre de son, afin de relayer un son Atmos avec suivi des mouvements de la tête. De nombreuses intégrations IA seront également de la partie.
Bonne surprise, le Sonos Ace Ultra profite d’un prix en baisse : 449 euros contre 499 euros pour le premier modèle. Le casque sera disponible dans 4 coloris, à partir du 29 septembre. Pour les accessoires : la batterie de remplacement sera vendue à 25 euros, les coussinets à 39 euros (la paire), et la prise USB-C vers jack à 19 euros.
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