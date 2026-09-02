Les changements débutent avec la connectique. L’unique port HDMI eARC fait à présent de la place à un port USB-C, capable d’accueillir un câble avec terminaison mini jack (pour une liaison analogique) ou Ethernet. La connectivité demeure l’un des arguments du produit, puisqu’en plus d’une puce Bluetooth, la Beam Ultra (via sa puce Wifi) est portée par la plateforme multiroom du constructeur. Pour l’occasion, Sonos met à jour son OS, et passe à Sonos 27. Celui permettra, entre-autre, de lier la barre de son à des portables comme la Play ou la Move, afin de les utiliser en modules Surround. Sonos 27 promet toutefois des innovations plus larges, avec un accent particulier mis sur l’intelligence artificielle.