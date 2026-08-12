C’est précisément ce que Sonos pourrait chercher à améliorer avec ce successeur. Le premier Ace utilisait déjà le Wi-Fi pour ses interactions avec les barres de son. La présence de connexions 2,4 et 5 GHz dans le nouveau dépôt ne suffit donc pas à annoncer une intégration réseau complète. La vraie question sera de savoir si le futur casque pourra rejoindre directement le réseau domestique et fonctionner davantage comme les enceintes Sonos.



Autre piste : la voix. Le dépôt laisse entrevoir Sonos Voice Control, tandis que Bloomberg rapporte que la marque veut faire de l’IA et de l’informatique conversationnelle un axe important de ses futurs produits. Pour un appareil sans écran comme un casque, la commande vocale pourrait naturellement prendre davantage de place.