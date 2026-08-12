Le premier Sonos Ace n’a pas rencontré le succès espéré. Deux ans après son lancement, son successeur apparaît déjà dans un dépôt auprès de la FCC. Un modèle possiblement baptisé Ace Ultra, avec lequel Sonos devra surtout mieux exploiter son propre écosystème.
Sonos prépare la relève de son premier casque. Un nouveau modèle RM052, référencé S52a dans plusieurs documents, a été déposé auprès de la FCC le 10 août 2026, comme l’a initialement repéré Lowpass. Une mention « Sonos Ace Ultra » apparaît également dans le dossier, sans que ce nom commercial soit encore confirmé.
Cinq coloris sont listés : Shadow Black, Agave, Blush, Sand et greige, soit un mélange de gris clair et de beige. Le dépôt suggère aussi une compatibilité avec Sonos Voice Control, l’assistant vocal maison de la marque.
Sonos doit corriger le tir après le premier Ace
L’enjeu est important. Lancé en juin 2024 à 449 dollars, le Sonos Ace devait permettre à la marque de s’installer sur le marché des casques premium. Selon Bloomberg, environ 200 000 exemplaires auraient été vendus, pour un objectif interne pouvant atteindre le million.
Son lancement a surtout coïncidé avec la refonte catastrophique de l’application Sonos en 2024. La marque avait reconnu avoir lancé cette nouvelle app trop tôt, notamment parce que l’Ace n’était pas compatible avec l’ancienne version. Certaines fonctions importantes ont aussi tardé à arriver : TrueCinema, présenté dès le lancement, n’a été déployé qu’en 2025.
Sonos a depuis amélioré son casque avec TrueCinema, le TV Audio Swap avec deux Ace et plusieurs optimisations de la réduction de bruit. Mais son intégration à l’écosystème reste limitée : l’Ace peut communiquer avec certaines barres de son, sans pour autant se comporter comme une véritable zone du système multiroom.
Voix, IA et meilleure intégration ?
C’est précisément ce que Sonos pourrait chercher à améliorer avec ce successeur. Le premier Ace utilisait déjà le Wi-Fi pour ses interactions avec les barres de son. La présence de connexions 2,4 et 5 GHz dans le nouveau dépôt ne suffit donc pas à annoncer une intégration réseau complète. La vraie question sera de savoir si le futur casque pourra rejoindre directement le réseau domestique et fonctionner davantage comme les enceintes Sonos.
Autre piste : la voix. Le dépôt laisse entrevoir Sonos Voice Control, tandis que Bloomberg rapporte que la marque veut faire de l’IA et de l’informatique conversationnelle un axe important de ses futurs produits. Pour un appareil sans écran comme un casque, la commande vocale pourrait naturellement prendre davantage de place.
Sonos a déjà annoncé un événement produit en septembre. Rien ne confirme encore que le RM052 y sera présenté, mais son passage récent par la FCC rend un lancement prochain crédible. Après l’Ace et ses débuts compliqués, Sonos ne peut plus se permettre de lancer un casque qui reste à moitié en dehors de son propre écosystème.
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