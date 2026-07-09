Parmi les personnes concernées figure Dana Krieger, vice-présidente en charge du design après douze années passées chez Sonos. Kate Wojogbe, responsable de l'expérience utilisateur depuis près d'une décennie, et Scott Fink, artisan des solutions home cinéma de la marque pendant quinze ans, font également partie des départs. Sur LinkedIn, plusieurs employés sortants ont témoigné de l'ampleur du choc : Edward Mitchell, designer sur le départ après douze ans passés dans l'entreprise, a évoqué une équipe design considérablement réduite, tandis que la chercheuse Rebecca Phillips affirme que la quasi-totalité de l'équipe de recherche UX a été licenciée. Sa responsable, Kristen Leclerc, a elle aussi quitté l'entreprise après huit années de service.

D'autres profils clés sont concernés, comme Michelle Enright, directrice design senior en charge de l'emballage et de la durabilité des produits après quatorze ans de maison, ou Sara Lincoln, cheffe de produit hardware depuis onze ans. Sonos a confirmé ces réductions d'effectifs fin juin dernier, mais n'en avait pas détaillé l'ampleur exacte.

Un porte-parole de la marque affirme que Sonos conserve un vivier solide de talents seniors dans l'ensemble des disciplines touchées, et que le travail de recherche utilisateur continue malgré ces départs.