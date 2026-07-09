Sonos a licencié plusieurs cadres historiques du design et de la gestion produit, dont certains présents depuis plus de dix ans. Ces départs interrogent sur la capacité de la marque à innover au-delà de sa feuille de route à court terme.
Après avoir traversé une crise de confiance majeure liée à la refonte ratée de son application en 2024, Sonos semblait avoir retrouvé une trajectoire stable sous la direction de son nouveau PDG Tom Conrad. Mais une vague de licenciements survenue ces dernières semaines vient rappeler que la marque californienne n'a pas fini de se réinventer. Selon Bloomberg, plusieurs cadres influents, certains présents depuis près de deux décennies, ont quitté l'entreprise, relançant les interrogations sur sa capacité à produire de véritables ruptures technologiques au-delà des paris jugés sûrs de son calendrier hardware.
Des départs qui touchent les équipes design et expérience utilisateur
Parmi les personnes concernées figure Dana Krieger, vice-présidente en charge du design après douze années passées chez Sonos. Kate Wojogbe, responsable de l'expérience utilisateur depuis près d'une décennie, et Scott Fink, artisan des solutions home cinéma de la marque pendant quinze ans, font également partie des départs. Sur LinkedIn, plusieurs employés sortants ont témoigné de l'ampleur du choc : Edward Mitchell, designer sur le départ après douze ans passés dans l'entreprise, a évoqué une équipe design considérablement réduite, tandis que la chercheuse Rebecca Phillips affirme que la quasi-totalité de l'équipe de recherche UX a été licenciée. Sa responsable, Kristen Leclerc, a elle aussi quitté l'entreprise après huit années de service.
D'autres profils clés sont concernés, comme Michelle Enright, directrice design senior en charge de l'emballage et de la durabilité des produits après quatorze ans de maison, ou Sara Lincoln, cheffe de produit hardware depuis onze ans. Sonos a confirmé ces réductions d'effectifs fin juin dernier, mais n'en avait pas détaillé l'ampleur exacte.
Un porte-parole de la marque affirme que Sonos conserve un vivier solide de talents seniors dans l'ensemble des disciplines touchées, et que le travail de recherche utilisateur continue malgré ces départs.
Une stratégie de rationalisation qui inquiète en interne
En interne, Tom Conrad a présenté ces changements comme une manière de réduire les strates managériales et de rendre l'entreprise plus compétitive. Dans une note interne, il déclare vouloir un Sonos qui avance avec davantage de conviction et de rapidité d'exécution, avec moins de temps passé en salle de réunion et davantage de prototypes produits.
Plusieurs employés de longue date contestent toutefois cette explication et y voient plutôt une mesure d'économie, alors que la feuille de route produit des prochaines années est déjà largement arrêtée. Le calendrier interroge également, puisque l'entreprise venait tout juste de mettre en avant sa croissance de chiffre d'affaires. Ces départs suscitent aussi des craintes concrètes autour de la perte de connaissance et d'expérience, dans un contexte où les coupes sévères en recherche utilisateur ravivent le souvenir douloureux de la crise ayant suivi la mise à jour de l'application Sonos.
Chris Kallai, vice-président de la création produit depuis dix-huit ans, se serait montré profondément frustré par ces suppressions de postes selon des sources proches du dossier, et envisagerait de quitter l'entreprise, même s'il reste en poste pour l'instant.
La feuille de route à venir prévoit néanmoins une deuxième génération du casque Sonos Ace ainsi que des solutions home cinéma renouvelées, dans un contexte de concurrence intensifiée face à Bose, Samsung et Sony, qui ont profité de la pause forcée de Sonos sur le hardware pour regagner du terrain.