Microsoft a beau avoir prolongé les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu’en octobre 2027, NVIDIA ne compte pas modifier son calendrier. Les joueurs équipés d’une GeForce ne recevront plus de nouveaux pilotes Game Ready après octobre 2026.
Clap de (presque) fin pour Windows 10 côté NVIDIA
Pour rappel, NVIDIA avait déjà prolongé d’un an la prise en charge de Windows 10 après la fin du support classique de Microsoft, en octobre 2025. Le fabricant avait alors repoussé jusqu’en octobre 2026 la fin de compatibilité de ses pilotes Game Ready, mais aussi de ses pilotes Studio, davantage tournés vers les usages créatifs. Une échéance qu’il ne compte finalement pas décaler malgré l’extension des ESU.
À partir de novembre, les pilotes déjà installés sur Windows 10 seront toujours fonctionnels, mais les nouvelles versions seront réservées à Windows 11. Les jeux à venir ne profiteront donc plus des optimisations, profils et correctifs que NVIDIA propose régulièrement pour accompagner les nouvelles sorties.
NVIDIA continuera néanmoins à assurer les mises à jour de sécurité de ses pilotes jusqu’en octobre 2029, afin de corriger les vulnérabilités critiques qui pourraient les affecter.
Windows 10 bientôt sous perfusion ?
Car c’est bien là toute la limite des ESU. Redmond peut prolonger la prise en charge de Windows 10, mais elle ne peut pas imposer aux fabricants de composants et aux éditeurs de logiciels d’en faire autant.
À terme, ce ne sont donc peut-être pas les mises à jour de Microsoft qui poseront problème en premier, mais le reste de l’écosystème. À mesure que les pilotes et logiciels récents délaisseront Windows 10, continuer à l’utiliser exigera forcément de faire davantage de concessions.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.