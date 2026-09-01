Pour rappel, NVIDIA avait déjà prolongé d’un an la prise en charge de Windows 10 après la fin du support classique de Microsoft, en octobre 2025. Le fabricant avait alors repoussé jusqu’en octobre 2026 la fin de compatibilité de ses pilotes Game Ready, mais aussi de ses pilotes Studio, davantage tournés vers les usages créatifs. Une échéance qu’il ne compte finalement pas décaler malgré l’extension des ESU.

À partir de novembre, les pilotes déjà installés sur Windows 10 seront toujours fonctionnels, mais les nouvelles versions seront réservées à Windows 11. Les jeux à venir ne profiteront donc plus des optimisations, profils et correctifs que NVIDIA propose régulièrement pour accompagner les nouvelles sorties.

NVIDIA continuera néanmoins à assurer les mises à jour de sécurité de ses pilotes jusqu’en octobre 2029, afin de corriger les vulnérabilités critiques qui pourraient les affecter.