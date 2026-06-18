Le 1ᵉʳ juillet dernier, nous avions titré sur une mauvaise nouvelle : NVIDIA annonçait la fin de la prise en charge de GPU iconiques de sa gamme, les générations Maxwell, Pascal et Volta.

Dès lors, il ne serait plus question pour NVIDIA de mettre à disposition des usagers des pilotes graphiques introduisant de nouvelles fonctionnalités. Les ingénieurs du groupe américain se focaliseraient sur les générations les plus récentes de GPU de la marque.

« La série Release 580 sera la dernière à prendre en charge les GPU basés sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta » : la phrase était on ne peut plus claire et signait la fin d’une époque, mais pas la fin de vie pour des GPU encore tout à fait capables de faire tourner bien des jeux, par exemple.