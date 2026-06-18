S’il n’est plus question d’offrir de nouvelles fonctionnalités, les questions de sécurité restent importantes et ces nouveaux pilotes sont là pour ça.
Ainsi vont les choses, les anciens GPUs conçus par NVIDIA en 2014 (Maxwell), 2016 (Pascal) et 2017 (Volta) ne sont plus pris en charge, mais cela ne veut pas dire que la firme américaine abandonne totalement les usagers. Heureusement, les mises à jour de sécurité se poursuivent.
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Bientôt un an sans nouveau pilote Game Ready
Le 1ᵉʳ juillet dernier, nous avions titré sur une mauvaise nouvelle : NVIDIA annonçait la fin de la prise en charge de GPU iconiques de sa gamme, les générations Maxwell, Pascal et Volta.
Dès lors, il ne serait plus question pour NVIDIA de mettre à disposition des usagers des pilotes graphiques introduisant de nouvelles fonctionnalités. Les ingénieurs du groupe américain se focaliseraient sur les générations les plus récentes de GPU de la marque.
« La série Release 580 sera la dernière à prendre en charge les GPU basés sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta » : la phrase était on ne peut plus claire et signait la fin d’une époque, mais pas la fin de vie pour des GPU encore tout à fait capables de faire tourner bien des jeux, par exemple.
Les mises à jour de sécurité se poursuivent
Aujourd’hui, il n’est évidemment pas question pour NVIDIA de revenir sur sa décision et de reprendre la prise en charge de ces GPU. D’ailleurs, la firme ne change pas la série de ses pilotes graphiques.
Pour autant, il est bel et bien question de lancer simultanément – ou presque – deux nouveaux pilotes graphiques. D’un côté, les 610.62 sont conçus pour les GPUs les plus récents (GeForce RTX série 50, série 40, série 30, série 20 et série 16xx). De l’autre, les 582.66 mettent donc à jour les vieux GPUs.
NVIDIA souligne qu’il s’agit d’une mise à jour de sécurité, mais elle concerne aussi bien les générations Maxwell que Pascal ou Volta. Pour les détenteurs de cartes de ces gammes, la mise à jour reste intéressante, mais il ne faut pas la prendre pour ce qu’elle n'est pas.
De fait, des bugs bien connus comme les textes déformés sur Counter-Strike 2 ou des scintillements de lumière sur Like a Dragon: Infinite Wealth ne sont pas corrigés.