Il faut reconnaître à Yoniq un goût prononcé pour le spectacle. Présentée à la Gamescom 2026, la Portal ressemble à une improbable rencontre entre une DualShock 2 et une console portable moderne. L’écran vient s’intercaler au centre de la manette, séparant les deux poignées et conservant autour de lui l’essentiel de la disposition qui a marqué toute une génération de joueurs.

On retrouve ainsi la croix directionnelle, les deux sticks analogiques, les quatre boutons de façade et les gâchettes sur les côtés. Même les proportions générales semblent avoir été pensées pour rappeler la manette de la PlayStation 2. Yoniq pousse le clin d'œil assez loin, avec des sticks analogiques imposants et des boutons supplémentaires placés près des pouces. Bref, difficile de regarder cette Portal sans avoir instantanément l’impression d’avoir remonté le temps d'une vingtaine d'années.