Le procédé permettait aux attaquants de profiter d’une base d’utilisateurs et d’utilisatrices déjà constituée avant de passer à l’offensive. Parmi les extensions repérées par Socket, « Enable Right Click & Copy — Smart Unlock + OCR » comptait ainsi environ 70 000 installations sur Chrome lorsque le code malveillant y a été introduit, auxquelles s’ajoutaient quelque 10 000 installations sur Edge. Une méthode déjà observée fin 2025 avec ShadyPanda, qui avait laissé des extensions Chromium gagner la confiance des internautes avant qu’une mise à jour n’y intègre des fonctions malveillantes.

Dans la campagne analysée par Socket, la version compromise établissait ensuite une connexion chiffrée vers les serveurs des attaquants, qui pouvaient lui transmettre différents modules JavaScript. Les chercheurs ont confirmé en avoir observé 16, principalement tournés vers le vol de données et de cryptomonnaies. Ils pouvaient par exemple détourner les boutons de connexion ou d’échange de portefeuilles, afficher de fausses pages Ledger et Trezor, récupérer des sessions ouvertes sur Coinbase, Binance, Kraken ou MetaMask, enregistrer des identifiants et siphonner l’historique de navigation.

Le code pouvait également pousser le vice plus loin et modifier directement les pages consultées en neutralisant leur Content Security Policy (CSP), l’ensemble de règles qui limite les scripts qu’un site peut charger et exécuter. Les attaquants pouvaient alors y injecter leur propre code, notamment pour afficher de fausses mises à jour de navigateur inspirées de ClickFix et pousser la victime à exécuter elle-même une commande malveillante.