L'égaliseur est paramétrique, avec un nombre de filtres illimité : fréquence centrale, gain et largeur se règlent librement, loin des dix curseurs figés des égaliseurs grand public. La latence reste quasi nulle et la charge processeur négligeable, jeu compris. La configuration vit dans un simple fichier texte ; l'interface Peace, projet communautaire de Peter Verbeek mis à jour en mars 2026, ajoute curseurs, préréglages et raccourcis pour qui préfère la souris. Les profils de correction de casques publiés par le projet AutoEq s'importent d'ailleurs directement. Au-delà de l'égalisation pure, la configuration accepte préamplification, retard par canal ou filtres importés, de quoi corriger une pièce d'écoute autant qu'un casque fatigué.

GPL v2, un projet stable depuis 2012 et une nuée de faux sites en embuscade

Le code est public, la licence GPL v2 sans ambiguïté, et la version 1.4.2 (qui a ajouté la traduction française début 2025) témoigne d'un projet stable plutôt qu'agité. La rançon du succès s'observe ailleurs : une collection de sites non officiels singe le nom du logiciel, réécrit sa documentation et distribue parfois ses propres installateurs. Le téléchargement mérite donc une source vérifiée, le dépôt SourceForge du projet faisant foi.

Face aux égaliseurs commerciaux vendus sur abonnement ou licence, la comparaison tourne court : mêmes fonctions, zéro euro, code auditable. Restent deux concessions à connaître : l'installation réclame un redémarrage, et une mise à jour majeure de Windows impose parfois de repasser par le Configurator pour réactiver l'outil. Rien d'insurmontable pour un correctif qu'on installe une fois par machine.