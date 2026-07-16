iOS 27 apporte enfin un égaliseur personnalisable aux AirPods équipés de la puce H2. Basses, médiums, aigus : trois curseurs simples, mais une concession qu’Apple refusait depuis des années.
Des années que les utilisateurs d’AirPods réclamaient la même chose : pouvoir toucher à l’égaliseur. Apple avait jusqu’ici tenu bon, arguant que ses écouteurs étaient calibrés pour restituer fidèlement musique, films et appels. iOS 27 met fin à cette posture. La bêta publique du firmware AirPods, déployée cette semaine en parallèle de la bêta iOS 27, introduit un égaliseur 3 bandes accessible directement depuis les réglages iPhone. Ce n’est pas l’outil le plus sophistiqué du marché, mais c’est une première chez Apple, et elle concernera un parc d’appareils considérable.
Un égaliseur 3 bandes, sobre et fonctionnel
L’EQ se loge dans Réglages > [Nom des AirPods] > Audio et routage > Égaliseur > Personnalisé. Trois curseurs : basses, médiums, aigus. Pendant les ajustements, il est possible de lancer un titre Apple Music directement depuis le menu pour entendre les changements en temps réel. Pratique pour caler son profil sonore sans faire des allers-retours. 9to5Mac le précise sans détour : c’est un système basique, sans les multibandes des applications tierces spécialisées. Sauf que la concurrence sur ce segment, des Sony WH-1000XM6 aux Bose QuietComfort Ultra, propose depuis longtemps des EQ paramétriques bien plus complets dans leurs applications dédiées.
La compatibilité se limite aux AirPods embarquant la puce H2 : AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 (avec ou sans réduction de bruit active) et AirPods Max 2. Les modèles antérieurs passent à côté. C’est une conséquence directe du positionnement de la H2 comme pivot de la stratégie audio d’Apple : chaque nouvelle fonctionnalité logicielle significative converge vers cette puce.
iOS 27 réorganise aussi toute l’interface AirPods
L’égaliseur n’arrive pas seul. Apple a repensé l’interface AirPods dans les réglages iOS 27, avec une organisation par grandes catégories : Audio et routage, Santé auditive, Contrôles et gestes, Traduction en direct, Accessibilité, Batterie, Localiser, Confidentialité. Le menu gagne en clarté, avec les fonctions qui restaient jusqu’ici enfouies dans une arborescence peu logique.
Parmi les autres nouveautés confirmées en bêta : la Précision de localisation des AirPods Pro 3 fonctionne désormais depuis une Apple Watch, et GymKit, jusqu’ici réservé aux montres connectées, s’ouvre à l’iPhone pour synchroniser les données cardiaques des AirPods Pro 3 avec les appareils de sport compatibles. Apple ajoute aussi la reconnaissance du prénom pour les utilisateurs malentendants, compatible avec plus de 50 langues. Des fonctions utiles, mais qui resteront invisibles pour la majorité des utilisateurs.
L’égaliseur des AirPods ne va pas transformer un audiophile exigeant en convaincu du jour au lendemain. Trois bandes, c’est intentionnellement minimaliste, et Apple le revendique. Reste que cette ouverture, après des années de refus, dit quelque chose sur la pression concurrentielle que subissent les AirPods face à des rivaux qui misent de plus en plus sur la personnalisation sonore.
- Bonne qualité sonore
- Isolation phonique, transparence et micro proches de la perfection
- Excellente tenue dans l'oreille