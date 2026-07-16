L’EQ se loge dans Réglages > [Nom des AirPods] > Audio et routage > Égaliseur > Personnalisé. Trois curseurs : basses, médiums, aigus. Pendant les ajustements, il est possible de lancer un titre Apple Music directement depuis le menu pour entendre les changements en temps réel. Pratique pour caler son profil sonore sans faire des allers-retours. 9to5Mac le précise sans détour : c’est un système basique, sans les multibandes des applications tierces spécialisées. Sauf que la concurrence sur ce segment, des Sony WH-1000XM6 aux Bose QuietComfort Ultra, propose depuis longtemps des EQ paramétriques bien plus complets dans leurs applications dédiées.