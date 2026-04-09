Le kit mains-libres est un peu frustrant. D’un côté Apple propose tout simplement la meilleure qualité de captation existante sur un casque Bluetooth, captation légèrement plus fine que sur l’AirPods Max. De l’autre, la stabilité du signal en environnement bruyant n’est pas garantie. La réduction des bruits extérieurs est modérée, ce qui permet de ne pas dégrader la qualité de la voix au moindre bruit, mais ce choix se confronte rapidement à la réalité du terrain. Dans une rue très bruyante ou en transports en commun, nous entendons encore les bruits de circulation, tout en constatant une altération progressive du signal. Bose fait mieux, le dernier né de chez Sony fait mieux.