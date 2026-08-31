Sur le fond maintenant, la clé de la décision du tribunal se trouve dans un document fourni... par les demanderesses elles-mêmes. En épluchant les conditions générales de leur propre contrat, les juges ont relevé une clause écrite en gras et en majuscules, qui exclut de la garantie « les conséquences provenant de fraudes y compris informatiques », sauf lorsque l'assuré est lui-même responsable des actes de ses propres salariés, ce qui n'est pas le cas ici. Or, une cyberattaque menée par un pirate extérieur à l'entreprise correspond, selon les juges, exactement à ce type de fraude informatique. Cette clause suffit ainsi à elle seule à écarter la garantie, ce qui rend inutile tout le débat sur la sauvegarde externalisée. Le tribunal en profite d'ailleurs pour préciser que la fameuse annexe cybersécurité, brandie par l'assureur depuis le début, vous vous souvenez, ne couvrait de toute façon qu'un tout autre cas de figure, à savoir le piratage des données personnelles des clients, sans lien avec le sinistre jugé ici.