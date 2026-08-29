La loi interdit bien l'usage du téléphone portable dans les lycées, sans pour autant fixer de méthode, et c'est bien là toute la subtilité du dispositif. Chaque établissement doit inscrire ses propres modalités dans son règlement intérieur. Trois pistes sont toute de même soufflées aux proviseurs français par les textes officiels. Il y a l'idée de casiers individuels où déposer son téléphone à l'entrée, celle d'une boîte collective mutualisée, ou encore la proposition d'une pochette verrouillable que l'élève garde sur lui, cadenassée dès son arrivée et qu'il ne peut rouvrir qu'en quittant l'établissement. Notons que l'ancienne dérogation qui autorisait l'usage du téléphone à des fins pédagogiques disparaît du texte, au profit d'un cadre entièrement défini par le règlement intérieur de chaque lycée.