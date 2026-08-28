La compagnie Virgin Trains a désormais le feu vert du régulateur britannique pour rouler sur la ligne à grande vitesse HS1 dès 2030. De quoi bousculer le monopole d'Eurostar entre Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam.
Après des mois de bataille réglementaire, c'est officiel, Virgin Trains, nous parlons bien de la filiale du groupe fondé par Richard Branson, peut poser un pied sur les rails de HS1. Il s'agit de l'unique ligne à grande vitesse du Royaume-Uni, avec ces quelque 108 kilomètres de voies qui relient la gare londonienne de St Pancras à l'entrée du tunnel sous la Manche. L'Office of Rail and Road (ORR), le gendarme ferroviaire britannique, a validé le 13 août un accord d'accès qui court jusqu'en 2040. Reste que la route est encore longue, et qu'Eurostar, seul opérateur international à circuler sur cette ligne jusqu'ici, ne compte pas se laisser doubler sans broncher.
Virgin Trains a le feu vert pour rouler sur les rails d'Eurostar dès 2030
Il y a donc cet accord favorable à Virgin Trains, mais il n'est pas questio de débarquer en force du jour au lendemain. Plutôt qu'un accès illimité dès le premier jour, l'accord validé par l'ORR impose à Virgin une montée en puissance progressive, histoire de laisser au réseau HS1 le temps de s'adapter à ce nouvel arrivant. Sur la ligne vers Paris, les trains commenceront ainsi doucement, avec 6 allers-retours par jour dès octobre 2030 (soit 6 trajets dans chaque sens), avant de passer à 10 allers-retours quotidiens six mois plus tard. Il faudra ensuite attendre octobre 2031 pour que Virgin atteigne son rythme de croisière, à savoir 13 allers-retours par jour, un niveau qu'il conservera jusqu'à la fin de l'accord, en 2040.
Les lignes vers Bruxelles (4 trajets quotidiens dès février 2031) et Amsterdam (3 trajets dès septembre 2031) suivront le mouvement, mais il y a une subtilité à connaître pour cette dernière. Ses créneaux sont dits « contingents », c'est-à-dire non garantis si le nombre total de départs de la gare de St Pancras dépasse 42 par jour, tous opérateurs confondus. Seul bémol pour les habitants du comté anglais du Kent, les élus locaux avaient plaidé pour une réouverture des arrêts d'Ashford et d'Ebbsfleet, mais Virgin ne prévoit pour l'instant aucune desserte dans cette région, seul St Pancras étant concerné côté britannique.
La décision du régulateur britannique fait suite à un premier feu vert obtenu dès le mois d'octobre 2025, avec l'accès à Temple Mills, le dépôt londonien où seront entretenus les futurs trains de Virgin, une étape jugée indispensable avant même de songer à faire rouler la moindre rame. L'accord signé avec l'ORR court sur dix ans et trois mois, une durée bien plus longue que les cinq ans habituellement accordés par le régulateur. Virgin a dû la justifier par l'existence de contrats commerciaux déjà engagés, une explication qui a pu convaincre l'ORR. Une sécurité a tout de même été prévue. Dans le cas où Virgin ne parvient pas à commander ses trains, l'accord tombera automatiquement à l'eau. Et c'est justement là que le bât blesse encore un peu, puisque la commande des 12 rames à grande vitesse Avelia (censées transporter les futurs passagers) est certes en discussion avancée avec le constructeur français Alstom, mais n'a pas encore été officiellement signée.
Vers des billets Paris-Londres moins chers grâce à la concurrence ?
Eurostar peut difficilement se réjouir de la nouvelle. Dès le lendemain de la décision, l'opérateur historique a déposé un recours, en dénonçant un processus « non transparent, déloyal et discriminatoire » qui aurait, selon lui, réservé la capacité à Virgin avant même que les autres candidats n'aient une chance équitable de concourir. Il n'est d'ailleurs pas le seul grincheux du dossier, puisque Trenitalia et l'opérateur Gemini Trains, ainsi que plusieurs gestionnaires d'infrastructures européens comme SNCF Réseau, Infrabel ou ProRail, ont eux aussi fait part de leurs réserves lors de la consultation publique menée en amont. L'ORR, de son côté, affirme avoir soigneusement étudié chacune de ces objections. Le régulateur a notamment validé l'explication avancée par LSPH, l'exploitant de HS1. La demande d'Eurostar, en 2025, ne portait que sur une reconduction de ses droits existants, quand celle de Virgin visait une capacité entièrement nouvelle, un traitement différencié que l'ORR juge « objectivement justifié ».
Le document de décision, que nous avons pu consulter, révèle un détail qui n'était pas passé inaperçu pendant la consultation publique. Equitix, une société d'investissement, est à la fois actionnaire de l'exploitant de HS1 et investisseur dans le projet de Virgin. L'ORR affirme s'être penché sur ce possible conflit d'intérêts et se dit satisfait des garde-fous mis en place.
Virgin n'est de toute façon pas seul sur les rangs. Trenitalia, qui a commandé 19 trains Hitachi pour 2 milliards d'euros, ne compte pas lâcher l'affaire et vise un lancement de ses propres services Paris-Londres dès 2029, soit un an avant Virgin. La compagnie ferroiaire italienne, déjà présente en France, s'était pourtant vu refuser l'accès au dépôt de Temple Mills, faute de place suffisante pour tous les prétendants. Mais ça n'a pas découragé le transporteur, qui a signé en mars 2026 un bail de 35 ans avec SNCF Réseau pour construire son propre site à Maisons-Alfort Pompadour, en région parisienne.
Bon, au-delà de toutes ces considérations, est-ce une bonne nouvelle pour le portefeuille des voyageurs ? Rappelons-nous les précédents en France. Sur le tracé Paris-Lyon, où Trenitalia concurrence la SNCF depuis 2021, les prix ont baissé de plus de 10 % entre 2019 et 2024 (quand la moyenne nationale augmentait de 10 %), et la fréquentation a bondi de 20 %. Un TGV classique à 115 euros y côtoie un Trenitalia à 69 euros. La dynamique attendue pourrait être la même sur un Londres-Paris avec Virgin. Le bémol, ce sont les péages ferroviaires, parmi les plus élevés d'Europe, qui plafonnent la marge de baisse possible, quel que soit l'opérateur, et une ligne internationale (tunnel sous la Manche compris) coûte structurellement plus cher qu'un Paris-Lyon. À condition que Virgin tienne son calendrier 2030, l'effet devrait donc jouer, mais plus modestement.
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