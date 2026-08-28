La décision du régulateur britannique fait suite à un premier feu vert obtenu dès le mois d'octobre 2025, avec l'accès à Temple Mills, le dépôt londonien où seront entretenus les futurs trains de Virgin, une étape jugée indispensable avant même de songer à faire rouler la moindre rame. L'accord signé avec l'ORR court sur dix ans et trois mois, une durée bien plus longue que les cinq ans habituellement accordés par le régulateur. Virgin a dû la justifier par l'existence de contrats commerciaux déjà engagés, une explication qui a pu convaincre l'ORR. Une sécurité a tout de même été prévue. Dans le cas où Virgin ne parvient pas à commander ses trains, l'accord tombera automatiquement à l'eau. Et c'est justement là que le bât blesse encore un peu, puisque la commande des 12 rames à grande vitesse Avelia (censées transporter les futurs passagers) est certes en discussion avancée avec le constructeur français Alstom, mais n'a pas encore été officiellement signée.