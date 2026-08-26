Avis Vérifiés lance un réseau de syndication d'avis clients pensé comme une alternative européenne aux géants américains. La plateforme veut diffuser des avis clients authentiques et traçables là où les consommateurs achètent.
Avant d'acheter en ligne, presque tout le monde jette un œil aux avis clients. Le tiers de confiance Avis Vérifiés a annoncé ce mardi 26 août le lancement d'un nouveau réseau de syndication d'avis clients. Son nouveau réseau permet à une marque de diffuser automatiquement les avis collectés sur son propre site vers les fiches produits de ses distributeurs partenaires, sans perdre la traçabilité de la source. L'idée est de répondre à la défiance croissante envers les contenus générés par l'intelligence artificielle, alors qu'outre-Atlantique, des mastodontes comme Walmart commencent eux-mêmes à ouvrir leurs plateformes à plusieurs réseaux concurrents.
Les avis clients, nouveau repère de confiance face à l'IA sur lequel mise beaucoup Avis Vérifiés
Avec la multiplication des contenus rédigés par l'IA sur le web, les internautes cherchent de plus en plus à savoir qui se cache derrière une information avant d'y croire. C'est ce que confirme une enquête menée en France, en Espagne, en Italie et aux États-Unis auprès de plus de 32 000 consommateurs. 66% veulent qu'un vrai humain ait validé un contenu avant de lui faire confiance, et 59% se disent mal à l'aise à l'idée de suivre une recommandation purement générée par une IA. Résultat, les avis clients deviennent une valeur refuge, et 48% des sondés les placent en tête de leurs signaux de confiance avant un achat, juste devant les photos et vidéos publiées par d'autres clients (58%).
Avis Vérifiés explique qu'un avis élogieux ne sert pas à grand-chose s'il reste invisible au moment où l'acheteur en a vraiment besoin. Un client peut laisser un avis très positif sur le site d'une marque, mais ce même avis n'apparaîtra jamais chez le distributeur qui vend ce produit juste à côté. Jusqu'ici, les avis restaient donc enfermés sur leur plateforme d'origine ou dans des réseaux fermés, loin des yeux des acheteurs au moment précis où ils comparent et hésitent avant de cliquer sur « acheter »
Avis Vérifiés, qui revendique aujourd'hui plus de 400 salariés répartis dans sept pays et surtout une clientèle de plus de 8 000 marques à travers le monde, s'appuie aussi sur la certification AFNOR NF Service Avis en Ligne, un des standards les plus exigeants du secteur. Et l'entreprise française propose désormais son alternative. Alors comment ça marche ?
Des avis clients traçables jusqu'à leur source
Chaque produit possède une sorte de code d'identité unique (une référence, un code-barres) qui permet de le reconnaître, quel que soit le site sur lequel il est vendu. Le réseau d'Avis Vérifiés s'appuie sur ces identifiants pour faire correspondre le catalogue d'une marque à celui de ses distributeurs partenaires. Dès qu'un avis est collecté sur un produit, il peut donc être automatiquement recopié sur la fiche de ce même produit chez tous les revendeurs concernés, même à l'étranger. Et la traçabilité ne bouge pas d'un pouce, car chaque avis continue d'afficher sa source d'origine, pour que le consommateur sache toujours qui l'a écrit et où. Une transparence nécessaire, alors que des outils dédiés à la détection de faux avis se multiplient également du côté des navigateurs.
Les marques peuvent être rassurées, et à double titre. D'abord, cela permet une réputation cohérente partout où le produit est vendu. Sans ce système, un même article peut afficher 5 étoiles sur le site de la marque mais aucun avis, voire une mauvaise image, chez un distributeur qui vend le même produit. Ensuite, ces avis boostent aussi la visibilité en ligne, aussi bien dans les résultats Google classiques que dans les réponses données par les IA comme ChatGPT, une pratique que les spécialistes du marketing appellent désormais le GEO. Du côté des distributeurs, l'intérêt est là également, car ils récupèrent gratuitement des avis récents sur des produits qui en manquaient, notamment les nouveautés fraîchement arrivées en rayon.
Avis Vérifiés voit large, puisque son réseau pourrait à terme concerner 4 000 marques et distributeurs, et faire circuler plus de 800 000 avis clients. Marc Bonnamour, patron de Skeepers, propriétaire de la solution Avis Vérifiés, revendique proposer une alternative crédible face aux grands réseaux fermés, en citant en exemple le géant de la grande distribution Walmart aux États-Unis. Ce dernier a récemment accepté d'ouvrir ses fiches produits à plusieurs réseaux de syndication concurrents, plutôt que de tout garder pour lui. Pour le consommateur final, ce que propose Avis Vérifiés est peut-être la promesse de retrouver plus facilement des avis fiables et identifiables, directement là où il fait ses achats en ligne. Le déploiement, lui, se fera progressivement chez les clients d'Avis Vérifiés dans les prochains mois.
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