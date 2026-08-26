Chaque produit possède une sorte de code d'identité unique (une référence, un code-barres) qui permet de le reconnaître, quel que soit le site sur lequel il est vendu. Le réseau d'Avis Vérifiés s'appuie sur ces identifiants pour faire correspondre le catalogue d'une marque à celui de ses distributeurs partenaires. Dès qu'un avis est collecté sur un produit, il peut donc être automatiquement recopié sur la fiche de ce même produit chez tous les revendeurs concernés, même à l'étranger. Et la traçabilité ne bouge pas d'un pouce, car chaque avis continue d'afficher sa source d'origine, pour que le consommateur sache toujours qui l'a écrit et où. Une transparence nécessaire, alors que des outils dédiés à la détection de faux avis se multiplient également du côté des navigateurs.