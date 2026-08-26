Sauf qu'une bonne partie du morceau doit tout à l'intelligence artificielle générative, une information que Fawaz n'a ajoutée aux crédits qu'après coup, une fois la polémique lancée. Madonna, elle, n'a rien demandé à personne, même si sa chanson culte se retrouve malgré elle au centre d'un débat qui va au-delà de sa reprise. Il n'en fallait pas plus pour renforcer les inquiétudes du Premier ministre australien Anthony Albanese, qui promettait dès juillet une protection renforcée pour les créateurs australiens face à l'IA. Vous noterez d'ailleurs que le pays des kangourous est très à cheval sur les nouvelles technologies en général, comme on a pu le voir avec les réseaux sociaux, interdits aux moins de 16 ans désormais sur place.