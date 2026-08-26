Dans le détail, Window Hopper fonctionne comme un Alt + Tab à l’échelle d’une seule application. Là où le raccourci historique de Windows parcourt toutes les fenêtres ouvertes, le nouvel utilitaire se limite à celles du logiciel actuellement actif.

Si trois fenêtres Chrome sont ouvertes, par exemple, Window Hopper permet de naviguer uniquement entre elles sans passer par Outlook, l’Explorateur, le terminal ou les autres logiciels présents sur le bureau. Même logique avec plusieurs fenêtres de l’Explorateur de fichiers, plusieurs terminaux ou différentes instances d’un éditeur.

Une fois le module activé dans PowerToys, la navigation s’effectue avec Alt + % (ou ALT + Shift + % pour revenir en arrière), le raccourci restant personnalisable dans les paramètres. Microsoft présente la fonction comme une alternative plus ciblée à Alt + Tab, pensée en particulier pour les personnes qui multiplient les fenêtres d’une même application.

Une façon de faire qui ne sera pas étrangère aux utilisateurs et utilisatrices de macOS, puisque le système d’Apple distingue depuis longtemps le passage d’une application à une autre de la navigation entre les différentes fenêtres d’un même logiciel.