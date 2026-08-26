Microsoft l’avait tenu secret jusqu’à la sortie de PowerToys 0.101. Le nouvel utilitaire est désormais connu, et il vient enrichir l’arsenal de la suite avec une fonction pensée pour jongler plus efficacement entre ses fenêtres.
La semaine dernière, Microsoft avait détaillé une bonne partie de PowerToys 0.101, en annonçant notamment le mode compact de la Palette de commandes, l’arrivée de Phi Silica dans Advanced Paste et un nouveau canal Insider. Restait une inconnue : un utilitaire inédit, volontairement tenu à l’écart des premières présentations. La mise à jour est maintenant disponible et le mystère est levé. Baptisé Window Hopper, ce nouvel outil propose une nouvelle façon de passer d’une fenêtre à l’autre sous Windows.
Un Alt + Tab réservé à l’application en cours
Dans le détail, Window Hopper fonctionne comme un Alt + Tab à l’échelle d’une seule application. Là où le raccourci historique de Windows parcourt toutes les fenêtres ouvertes, le nouvel utilitaire se limite à celles du logiciel actuellement actif.
Si trois fenêtres Chrome sont ouvertes, par exemple, Window Hopper permet de naviguer uniquement entre elles sans passer par Outlook, l’Explorateur, le terminal ou les autres logiciels présents sur le bureau. Même logique avec plusieurs fenêtres de l’Explorateur de fichiers, plusieurs terminaux ou différentes instances d’un éditeur.
Une fois le module activé dans PowerToys, la navigation s’effectue avec Alt + % (ou ALT + Shift + % pour revenir en arrière), le raccourci restant personnalisable dans les paramètres. Microsoft présente la fonction comme une alternative plus ciblée à Alt + Tab, pensée en particulier pour les personnes qui multiplient les fenêtres d’une même application.
Une façon de faire qui ne sera pas étrangère aux utilisateurs et utilisatrices de macOS, puisque le système d’Apple distingue depuis longtemps le passage d’une application à une autre de la navigation entre les différentes fenêtres d’un même logiciel.
PowerToys 0.101 réserve encore quelques nouveautés
Window Hopper constitue la principale surprise de cette version, mais PowerToys 0.101 embarque aussi plusieurs fonctions qui n’avaient pas encore été détaillées lors des premières annonces.
PowerDisplay peut désormais synchroniser la luminosité de plusieurs moniteurs grâce à un curseur commun, tout en laissant la possibilité d’exclure certains écrans. Le réglage peut également passer par la molette de la souris depuis l’icône de PowerToys dans la zone de notification. L’outil gagne en parallèle une interface en ligne de commande pour appliquer des profils ou modifier des paramètres depuis des scripts.
Accent rapide évolue lui aussi. En plus de son passage à WinUI 3, le sélecteur de caractères peut maintenant apparaître après une pression prolongée sur une lettre compatible. Maintenir « e », par exemple, ouvre les variantes accentuées disponibles, tandis qu’une pression courte continue de saisir normalement le caractère.
ZoomIt accueille pour sa part DemoMirror, une fonction destinée aux présentations. Elle permet de reproduire sur un second écran l’affichage complet, une zone sélectionnée ou une fenêtre précise, avec possibilité de suivre cette dernière lorsqu’elle est déplacée ou redimensionnée.
Le reste de PowerToys 0.101 reprend les nouveautés déjà dévoilées par Microsoft ces derniers jours : mode compact pour la Palette de commandes, transformations locales avec Phi Silica dans Advanced Paste, canal de mises à jour Insider, recherche dans Shortcut Guide et nouveaux effets de clic pour le Surligneur de souris.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
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