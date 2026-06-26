Concrètement, Alt Window Cycle permettrait de naviguer entre plusieurs fenêtres d’un même logiciel à l’aide du raccourci Alt + `. Le raccourci inverse, Alt + Maj + `, servirait à revenir à la fenêtre précédente. L’idée rappellera macOS, qui distingue déjà le changement d’application avec Cmd + Tab et le passage entre fenêtres d’une même application avec Cmd + `. L’usage vise les cas très courants : plusieurs fenêtres de navigateur, plusieurs terminaux, plusieurs documents ou plusieurs instances d’un éditeur de code.

L’outil ne remplacerait donc pas Alt + Tab, mais le compléterait dans les situations où le raccourci classique devient trop brouillon. Comme souvent dans PowerToys, la combinaison de touches devrait aussi pouvoir être personnalisée.

L’utilitaire n’est pas encore disponible dans la version stable de PowerToys, et aucune date de sortie n’a été annoncée. La suite continue toutefois d’évoluer régulièrement : la version 0.100 a introduit plusieurs nouveautés, dont une refonte de Shortcut Guide et une galerie d’extensions pour la Palette de commandes, suivie d’un correctif 0.100.1 consacré aux ratés de cette mise à jour.