En cause, une mauvaise gestion des touches modificatrices lorsqu’elles étaient réassignées à des touches classiques. Dans PowerToys 0.100.0, Alt, Ctrl ou Shift pouvaient ainsi être envoyées aux applications comme des commandes système après réassignation. Le raccourci configuré dans Keyboard Manager n’était donc plus toujours celui exécuté à l’écran.

À titre d’exemple, un remappage d’Alt vers Retour arrière pouvait supprimer un mot entier au lieu d’effacer un seul caractère. Difficile de faire plus agaçant quand on pensait juste corriger une faute de frappe.

En marge de ce bug particulièrement pénible, Microsoft en a profité pour régler plusieurs autres dysfonctionnements. Le volet d’accès rapide ne devrait plus planter au lancement ou pendant la navigation, de même que Shortcut Guide ne devrait plus crasher lors du passage d’une section à l’autre. Côté Power Display, le patch règle un problème qui empêchait parfois un écran de sortir de veille, ainsi qu’un souci de détection de l’écran intégré et de gestion de la luminosité sur certains PC portables à double GPU.

Le reste du changelog relève davantage d’ajustements ciblés. Redmond retouche la Palette de commandes concernant plusieurs détails d’affichage, d’historique et de commandes du dock, rétablit la détection des espaces de travail VS Code dans PowerToys Run, règle un souci d’affichage dans la loupe de Color Picker et corrige l’initialisation audio de ZoomIt pendant l’enregistrement vidéo.