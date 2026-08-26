Des étudiants de l’université du Bénin, dans l’État nigérian d’Edo, ont fondé Black Axe en 1977, sous le nom de Neo-Black Movement of Africa, une confrérie non violente à l’origine. Le groupe a ensuite recruté des informaticiens qualifiés et délaissé les escroqueries par e-mail les plus rudimentaires au profit de fraudes plus sophistiquées, comme la compromission de messagerie professionnelle. Black Axe compte aujourd’hui environ 30 000 membres, répartis en seize zones recensées en Europe, sept en Asie, six en Amérique du Nord, quatre en Afrique et deux en Amérique du Sud. Le groupe est implanté, entre autres, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, six des 22 pays engagés dans l’opération Jackal IV. Au-delà de la cybercriminalité, Black Axe tire l’essentiel de ses revenus, estimés à plus de 4,3 milliards d’euros par an, du trafic de stupéfiants, de l’extorsion et de la traite de femmes nigérianes vers l’Italie et la France.

L'Afrique du Sud a enregistré le bilan le plus lourd de l’opération Jackal IV, avec 39 arrestations, sept sites perquisitionnés à Johannesburg, environ 2,3 millions d’euros saisis et 257 comptes bancaires gelés, tandis qu’en Argentine, les enquêteurs ont arrêté dix-sept membres d’un réseau de type crime-as-a-service, ce modèle de location d’outils numériques entre criminels, chargé de fournir noms de domaine et services de blanchiment à 196 autres individus identifiés, qui n’ont pas tous été interpellés à ce stade de l’enquête. En Roumanie, onze personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une escroquerie à l’investissement estimée à 143 millions d'euros de gains volés et blanchis, avant la saisie de 330 000 euros en espèces et cryptomonnaies ainsi que de six biens immobiliers, et l’Italie a identifié un individu supplémentaire au terme d’une opération de blanchiment portant sur 845 000 euros, répartis en 560 transactions et vingt instruments financiers.