À l'approche de la rentrée scolaire, certains sites internet séduisent les élèves en leur promettant de découvrir leur future classe. Le Commandement de la cyberdéfense alerte sur ce qui constitue une collecte de données personnelles à grande échelle.
Chaque année, la période qui précède la rentrée réveille la même curiosité chez les élèves de fin de primaire, les collégiens et les lycéens : qui sera dans ma classe ? Certains sites, comme TrouveClasse[.]com, surfent sur cette impatience connue de tous en promettant un résultat instantané, en échange de quelques informations personnelles. Le Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI), qui suit ce dossier toujours d'actualité, explique que ces sites font comprendre à leurs visites qu'ils peuvent obtenir la liste de leurs prochains camarades en installant une application inconnue ou en publiant une vidéo TikTok, avec un risque de compte ou d'appareil compromis.
Des sites promettent votre classe en avance, le COMCYBER-MI alerte sur ce piège
Le COMCYBER-MI rappelle que quelques clics suffisent pour se laisser prendre au jeu. Les prénom, nom, ville et établissement scolaire sont demandés avant de lancer la recherche. L'organisme français a observé le fameux site internet le 12 août dernier. Il a remarqué qu'une fois la recherche lancée, le site affiche un « résultat trouvé », censé confirmer que la classe a bien été identifiée. Le message est évidemment pensé pour rassurer et pousser l'utilisateur à aller au bout de la démarche.
Pour accéder à la liste complète de ses futurs camarades de classe, l'internaute doit ensuite choisir entre réaliser des offres commerciales, installer une application ou tourner une vidéo TikTok. Une application venue d'une source inconnue peut exposer le smartphone et ses données à des programmes malveillants, tandis que la vidéo TikTok, une fois publiée, sert surtout à recruter de nouvelles victimes en propageant le lien auprès d'autres élèves.
Le plus inquiétant, c'est que TrouveClasse[.]com n'est pas le seul site à procéder ainsi. Le COMCYBER-MI a repéré toute une constellation de sites au fonctionnement quasi identique, parmi lesquels chopetaclasse[.]com, listeclasse[.]com, voirmonbac[.]com ou encore rentree2026[.]com, qui partagent parfois la même infrastructure technique, potentiellement hébergée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il s'agit d'un vrai marronnier, puisque les sites de ce type reviennent avant chaque rentrée scolaire, quitte à se recycler tous les ans sous de nouveaux noms de domaine.
Comment se protéger de cette arnaque avant la rentrée
Pour ne pas tomber dans le piège, il faut garder à l'esprit que seul l'établissement scolaire connaît la composition d'une classe, et lui seul la communique, via ses propres canaux, à l'aide d'un mot d'information par exemple, sur l'espace numérique de travail, ou par affichage le jour de la rentrée. Cette information n'existe nulle part ailleurs avant la rentrée, et aucun site tiers, aussi convaincant soit-il, ne peut donc y avoir accès en amont.
L'autre réflexe à avoir consiste à ne jamais transmettre d'informations personnelles à ce type de plateforme, qu'il s'agisse de son identité, de sa ville, de son établissement ou, pire, de ses identifiants. Et si le site suggère d'installer une application pour débloquer le fameux résultat, il s'agit d'un signal d'alerte à prendre très au sérieux.
La tentation de partager le lien entre camarades par simple curiosité, comme on ferait suivre une bonne adresse, est le dernier piège à évoquer, et on comprend qu'il est plus insidieux. Car ici, chaque partage revient à recruter une nouvelle victime, et plus le lien circule, plus le site récupère de données personnelles, avec une chaîne qui s'auto-alimente. Le COMCYBER-MI recommande donc l'inverse, c'est-à-dire en parler autour de soi, aux jeunes comme aux parents, et signaler le site aux autorités plutôt que de le relayer.
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