Chaque année, la période qui précède la rentrée réveille la même curiosité chez les élèves de fin de primaire, les collégiens et les lycéens : qui sera dans ma classe ? Certains sites, comme TrouveClasse[.]com, surfent sur cette impatience connue de tous en promettant un résultat instantané, en échange de quelques informations personnelles. Le Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI), qui suit ce dossier toujours d'actualité, explique que ces sites font comprendre à leurs visites qu'ils peuvent obtenir la liste de leurs prochains camarades en installant une application inconnue ou en publiant une vidéo TikTok, avec un risque de compte ou d'appareil compromis.