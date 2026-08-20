Ces mouvements ne s’expliquent pas par un déclin de YouTube, dont le chiffre d’affaires a dépassé 60 milliards de dollars en 2025, un montant supérieur à celui de Netflix la même année. La plateforme indique avoir versé plus de 100 milliards de dollars aux créateurs sur quatre ans. L’enjeu n’est pas financier, mais attentionnel : YouTube doit convaincre les annonceurs qu’ils y trouveront leur audience. Un contenu également disponible sur Netflix affaiblit cet argument, même si la version YouTube conserve ses vues.