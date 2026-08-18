YouTube va modifier la manière dont il comptabilise les vues sur sa plateforme à partir du 24 août. Une vue sera désormais enregistrée dès le lancement de la lecture, et non plus après un certain temps de visionnage.
YouTube a annoncé ce lundi une refonte de son système de comptage des vues. Jusqu’ici, bien que la plateforme n’ait jamais officiellement détaillé son fonctionnement, le compteur était généralement associé à un seuil de 30 secondes de visionnage. Dans une poignée de jours, ce seuil disparaitra. En effet, dès le 24 août prochain, une vue sera comptabilisée dès qu'une vidéo commence à se lire ou qu'un utilisateur rejoint un direct. Le même traitement avait déjà été appliqué aux Shorts il y a un an. TikTok et Instagram fonctionnent d'ailleurs selon ce principe depuis longtemps.
YouTube adopte un comptage des vues dès le lancement
La plateforme vidéo de Google affirme avoir reçu des demandes de créateurs souhaitant disposer d’un indicateur plus simple à comprendre entre les différents formats. « Historiquement, nous avons utilisé plusieurs systèmes de comptage des vues selon les formats », explique l’entreprise. Elle estime que cette harmonisation permettra dorénavant de mieux mesurer l’exposition réelle d’une publication.
Dans les faits, le nombre de vues affiché publiquement pourrait augmenter, notamment pour les contenus qui retiennent peu de temps l’attention des internautes. Une lecture lancée puis interrompue quelques secondes plus tard sera désormais comptabilisée comme une vue. Le compteur visible sur une vidéo donnera donc une indication différente de celle qu’il fournissait auparavant.
L’ancien indicateur reste disponible dans YouTube Analytics
YouTube ne supprime toutefois pas la mesure permettant de savoir combien de personnes ont véritablement continué à regarder une vidéo. L’ancien système sera conservé sous le nom « Engaged views » et restera accessible aux créateurs dans les outils Analytics.
Notez enfin que changement ne modifiera ni les revenus des créateurs ni les conditions permettant d’accéder à la monétisation via le Programme Partenaire YouTube. Il s’agit donc avant tout d'une évolution de la façon dont les vues sont affichées et mesurées, ni plus ni moins.
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