La plateforme vidéo de Google affirme avoir reçu des demandes de créateurs souhaitant disposer d’un indicateur plus simple à comprendre entre les différents formats. « Historiquement, nous avons utilisé plusieurs systèmes de comptage des vues selon les formats », explique l’entreprise. Elle estime que cette harmonisation permettra dorénavant de mieux mesurer l’exposition réelle d’une publication.

Dans les faits, le nombre de vues affiché publiquement pourrait augmenter, notamment pour les contenus qui retiennent peu de temps l’attention des internautes. Une lecture lancée puis interrompue quelques secondes plus tard sera désormais comptabilisée comme une vue. Le compteur visible sur une vidéo donnera donc une indication différente de celle qu’il fournissait auparavant.