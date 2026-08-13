Le géant du streaming veut attirer de nouveaux clients. Et quoi de mieux que de proposer à nouveau un essai gratuit pour les hameçonner ?
C'était un retour qui était attendu. Netflix a arrêté depuis maintenant quelques années de proposer un essai gratuit aux clients potentiels. Mais au mois de juillet dernier, on vous expliquait que la mesure était de retour, avec des tests menés dans certains pays où le leader mondial du secteur proposait à nouveau ces fameux essais gratuits, d'une durée qui pouvait varier. Et dorénavant, la France fait partie des heureux bénéficiaires de cette réactivation.
Des essais de 7, 14 jours ou un mois proposés
Il y a du changement sur la page d'accueil de Netflix, quand on s'y rend sans y être connecté à un compte existant. En effet, un bandeau et un bouton y sont dorénavant incrustés pour proposer au nouvel arrivant un essai gratuit sur la plus grande plateforme de streaming au monde. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de règle précise pour cet essai.
Des utilisateurs indiquent ainsi s'être vus proposés des durées d'essai différentes, de 7, 14 ou 30 jours pour les trois offres, qui sont, pour rappel : l'offre Standard avec pub (7,99 €/mois), l'offre Standard (14,99 €) et l'offre Premium (21,99 €). Il semble a priori qu'il ne faut pas avoir été abonné auparavant à Netflix pour en profiter.
Un essai disponible même pour certains anciens abonnés
Une affirmation qui n'est à cette heure pas particulièrement certaine. Univers Freebox nous rapporte ainsi s'être rendu sur Netflix via l'Espace Abonné d'une Freebox Pop, avec le compte d'une personne ayant souscrit à Netflix il y a quelques années. Et malgré cette situation, un essai gratuit de sept jours a été proposé par Netflix à l'utilisateur pour chacune de ses trois formules.
On attend maintenant de savoir si Netflix va garder un flou au niveau de ce retour des essais gratuits, ou si une communication ultérieure pourrait finalement préciser les modalités d'éligibilité. Mais dans tous les cas, pour ceux qui souhaiteraient profiter de la période d'essai sans passer ensuite à un abonnement, on vous rappelle qu'il faut manuellement se désinscrire avant la fin de la période gratuite.
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