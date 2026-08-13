Il y a du changement sur la page d'accueil de Netflix, quand on s'y rend sans y être connecté à un compte existant. En effet, un bandeau et un bouton y sont dorénavant incrustés pour proposer au nouvel arrivant un essai gratuit sur la plus grande plateforme de streaming au monde. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de règle précise pour cet essai.

Des utilisateurs indiquent ainsi s'être vus proposés des durées d'essai différentes, de 7, 14 ou 30 jours pour les trois offres, qui sont, pour rappel : l'offre Standard avec pub (7,99 €/mois), l'offre Standard (14,99 €) et l'offre Premium (21,99 €). Il semble a priori qu'il ne faut pas avoir été abonné auparavant à Netflix pour en profiter.