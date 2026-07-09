À une époque, Netflix proposait un essai gratuit pour appâter les clients. Une mesure qui pourrait bien faire son retour.
On pourrait bien être arrivé à un moment de saturation du côté des plateformes de streaming, qui se multiplient, et qui, chacune, augmentent continuellement leurs tarifs. Les grands acteurs du milieu commencent à le voir, et répondent notamment par des offres d'abonnement à prix réduit pour un certain nombre de mois - comme du côté de Paramount+. Du côté de Netflix, on pourrait prendre une autre voie, et ressusciter une vieille offre.
Netflix teste des périodes d'essai gratuites dans différents pays
C'est assez commun de pouvoir essayer un service gratuitement un temps avant de commencer à payer. C'était le cas à une époque pour Netflix…. et ça pourrait l'être un jour à nouveau. En effet, selon une information du média What's on Netflix, le leader mondial du streaming teste le retour de la période d'essai.
Cet test est mené dans différents pays (en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni), où l'entreprise propose différentes durées pour cette période. Certains ont ainsi droit à 7 jours, quand d'autres 14, voire 30 jours.
La France pourra-t-elle en bénéficier à nouveau à l'avenir ?
Il est à noter que cet essai gratuit n'est disponible que pour les clients qui ne se sont jamais abonnés à Netflix. Pour rappel, cela fait maintenant plus de six ans que le géant américain a mis fin aux essais gratuits en France, ce système ayant pris fin au début de l'année 2020.
À l'époque, il était possible de multiplier les essais gratuits, en se créant un compte, puis en profitant des 30 jours gratuits avant de le supprimer, et d'en re-créer un nouveau pour repartir sur l'essai gratuit.
On attend maintenant de voir si Netflix va transformer l'essai, et trouver concluant le retour de cette période gratuit. Si tel était le cas, alors on pourrait imaginer que ces tests ponctuels régionaux redeviendraient une politique internationale, qui toucherait toutes les zones, dont l'Europe de l'Ouest (et donc, la France).