Il est à noter que cet essai gratuit n'est disponible que pour les clients qui ne se sont jamais abonnés à Netflix. Pour rappel, cela fait maintenant plus de six ans que le géant américain a mis fin aux essais gratuits en France, ce système ayant pris fin au début de l'année 2020.

À l'époque, il était possible de multiplier les essais gratuits, en se créant un compte, puis en profitant des 30 jours gratuits avant de le supprimer, et d'en re-créer un nouveau pour repartir sur l'essai gratuit.

On attend maintenant de voir si Netflix va transformer l'essai, et trouver concluant le retour de cette période gratuit. Si tel était le cas, alors on pourrait imaginer que ces tests ponctuels régionaux redeviendraient une politique internationale, qui toucherait toutes les zones, dont l'Europe de l'Ouest (et donc, la France).