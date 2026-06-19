La plateforme de streaming Paramount+ va beaucoup intéresser les Français. Car elle lance une offre qui coûtera à peine quelques euros par mois.
Si l'on a l'habitude voir les plateformes de streaming augmenter continuellement leurs prix, comme on l'a encore observé il y a peu avec HBO Max, ces mêmes plateformes proposent aussi quelques fois des offres intéressantes. Et la dernière en date se retrouve du côté d'un spécialiste de la vidéo à la demande encore assez peu en vue du côté de la France.
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Paramount+ passe à 2,99 € par mois pour deux mois
Cet été, vous pourriez bénéficier d'un catalogue de films et de séries pour un prix extrêmement modique. En effet, Paramount+ vient d'annoncer que son offre standard allait passer à 2,99 € par mois pendant deux mois.
Pour rappel, l'offre standard de Paramount+ est normalement de 7,99 € par mois. Et si vous vous demandiez ce que vous pourriez trouver sur la plateforme, sachez que Paramount+ propose notamment les séries Yellowstone, Twin Peaks ou bien Dexter, ainsi que les séries des franchises Star Trek ou The Walking Dead.
Une offre à durée très limitée
Mais attention, si vous la promotion a éveillé un intérêt chez vous, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour y souscrire. Paramount+ propose cette offre pour une semaine, avec une disponibilité qui s'achève le 25 juin prochain. Et une fois que les deux mois de promotion sont passés, le tarif standard revient à 7,99 euros par mois.
Sera-ce suffisant pour attirer du monde ? On peut noter que Paramount+ lance cette offre au moment où la fusion entre Warner Bros et Skydance avance, avec, à terme la possibilité de voir Paramount+ et HBO devenir une seule et même plateforme. Ce qui donnerait naissance à un mastodonte dont le catalogue pourrait se comparer à celui du leader incontesté du secteur, Netflit.