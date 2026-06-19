Cet été, vous pourriez bénéficier d'un catalogue de films et de séries pour un prix extrêmement modique. En effet, Paramount+ vient d'annoncer que son offre standard allait passer à 2,99 € par mois pendant deux mois.

Pour rappel, l'offre standard de Paramount+ est normalement de 7,99 € par mois. Et si vous vous demandiez ce que vous pourriez trouver sur la plateforme, sachez que Paramount+ propose notamment les séries Yellowstone, Twin Peaks ou bien Dexter, ainsi que les séries des franchises Star Trek ou The Walking Dead.