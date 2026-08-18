Il ne s'agit donc pas de la version grand public de Windows 10. Celle-ci est déjà arrivée en fin de support chez Microsoft fin 2025. Il s'agit d'une déclinaison développée par C&M Information Technologies (CMIT), coentreprise fondée en 2016 entre Microsoft et le groupe public China Electronics Technology Group Corporation. Cette édition intègre des fonctions de cybersécurité conçues en Chine et désactive certains éléments natifs du système pour répondre aux exigences de sécurité nationale. CMIT prévoyait initialement de la retirer en février 2027. Pour des préoccupations de sécurité, le ministère de la Sécurité d'État a avancé cette échéance.

La demande de désinstallation intervient quelques semaines avant une rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping. Les sources de Bloomberg sont restées anonymes, le sujet étant jugé politiquement sensible. Contacté, un porte-parole de Microsoft indique ne pas avoir connaissance d'un incident de sécurité affectant ce produit, lequel continue de recevoir des mises à jour régulières. Le bureau d'information du Conseil des affaires de l'État ou le CMIT n'ont pas donné davantage d'explications.