L'App Tracking Transparency (ATT) a été introduite par Apple en avril 2021 avec iOS 14.5. Le mécanisme oblige chaque application à demander l'autorisation avant de suivre l'activité d'un utilisateur sur d'autres applications ou sites, dans le but de personnaliser des publicités. Si l'utilisateur refuse, l'application perd l'accès à l'identifiant publicitaire du téléphone (IDFA). Il devient impossible de relier ses données à celles d'autres services. Selon le Bundeskartellamt, la formulation et la présentation de cette invite encourageaient le consentement pour les propres offres d'Apple, tout en décourageant les utilisateurs d'accepter le suivi proposé par les applications tierces.

Apple s'est engagée à rendre ces fenêtres "neutres sur le plan visuel et linguistique". La firme va retirer les symboles et formulations jugés dissuasifs par le régulateur. Les développeurs pourront aussi regrouper la demande de consentement imposée par Apple avec leur propre demande liée à la protection des données. Jusqu'à présent, l'utilisateur doit passer par deux étapes distinctes… sauf pour les apps d'Apple, dont le parcours est, encore une fois, simplifié.