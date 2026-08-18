L'autorité allemande de la concurrence a mis fin à son enquête sur l'outil anti tracking d'Apple. La firme de Cupertino a promis de revoir la fenêtre de consentement au pistage publicitaire au sein de l'App Tracking Transparency. L'entreprise devra appliquer les mêmes règles à ses propres services, une mesure qui s'étendra à la quasi-totalité de l'Union européenne.
Le Bundeskartellamt reprochait à Apple d'avoir conçu une invite plus dissuasive pour les applications concurrentes que pour ses propres offres. Une pratique relativement classique et hypocrite puisque c'est l'entreprise elle-même qui fixe les règles du jeu. L'autorité allemande met un terme à la procédure ouverte contre l'entreprise, en échange d'engagements dont la mise en œuvre sera surveillée sur plusieurs années.
Une fenêtre de consentement neutralisée pendant sept ans
L'App Tracking Transparency (ATT) a été introduite par Apple en avril 2021 avec iOS 14.5. Le mécanisme oblige chaque application à demander l'autorisation avant de suivre l'activité d'un utilisateur sur d'autres applications ou sites, dans le but de personnaliser des publicités. Si l'utilisateur refuse, l'application perd l'accès à l'identifiant publicitaire du téléphone (IDFA). Il devient impossible de relier ses données à celles d'autres services. Selon le Bundeskartellamt, la formulation et la présentation de cette invite encourageaient le consentement pour les propres offres d'Apple, tout en décourageant les utilisateurs d'accepter le suivi proposé par les applications tierces.
Apple s'est engagée à rendre ces fenêtres "neutres sur le plan visuel et linguistique". La firme va retirer les symboles et formulations jugés dissuasifs par le régulateur. Les développeurs pourront aussi regrouper la demande de consentement imposée par Apple avec leur propre demande liée à la protection des données. Jusqu'à présent, l'utilisateur doit passer par deux étapes distinctes… sauf pour les apps d'Apple, dont le parcours est, encore une fois, simplifié.
Apple dispose de quatre mois pour appliquer ces changements, avec une phase de test auprès des développeurs. Les nouvelles règles s'appliqueront ensuite pendant sept ans, sous le contrôle d'un mandataire indépendant chargé de vérifier leur respect dans la durée.
Cette décision allemande s'ajoute à une série de procédures ouvertes en Europe autour d'App Tracking Transparency, même si Berlin a privilégié des mesures comportementales plutôt qu'une sanction financière. En France, une coalition d'acteurs publicitaires avait engagé des actions contre Apple, mais la justice a refusé de leur donner raison. L'année dernière, Apple avait cependant écopé d'une amende de 150 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence défendant les éditeurs tiers. L'Italie a de son côté sanctionné l'entreprise à hauteur de 98,6 millions d'euros pour des faits similaires. Apple continue de présenter ATT comme un outil de protection de la vie privée. Mais pour certains annonceurs et éditeurs (Facebook en tête) il ne s'agit ni plus ni moins que d'un instrument déloyal ayant pesé sur leurs revenus publicitaires de l'entreprise depuis 2021.
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