Le 12 août a été un événement en France, puisque pour la première fois depuis 1999, une éclipse importante avait lieu dans le pays (même si aucune région n'a eu droit à une éclipse totale, contrairement à la précédente). La preuve, les Français ont levé le nez de leur smartphone pour regarder en masse vers le ciel.

C'est ce que nous apprennent les données partagées par le compte officiel du réseau Free sur X, Free_1337. « L'eclipse solaire de ce mercredi soir a eu un effet sur nos réseaux Fixe et Mobile : -20% de trafic data pendant le passage de la lune » a-t-il été ainsi indiqué.