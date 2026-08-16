On a beaucoup parlé de l'éclipse solaire en début août. Et on a aussi beaucoup regardé le ciel, et non pas son smartphone, lors de ce moment particulier !
Quelques fois, à voir tout le monde le nez sur son smartphone, on peut se demander quel moyen extraordinaire il faudrait utiliser pour renvoyer un peu plus autrui vers la réalité, loin de ce rectangle hypnotique. Eh bien, on a eu droit à une réponse (malheureusement pas du tout pérenne) à l'occasion de l'éclipse solaire du 12 août dernier !
La consommation de données des utilisateurs Free a brutalement reculé de 20% au moment de l'éclipse
Le 12 août a été un événement en France, puisque pour la première fois depuis 1999, une éclipse importante avait lieu dans le pays (même si aucune région n'a eu droit à une éclipse totale, contrairement à la précédente). La preuve, les Français ont levé le nez de leur smartphone pour regarder en masse vers le ciel.
C'est ce que nous apprennent les données partagées par le compte officiel du réseau Free sur X, Free_1337. « L'eclipse solaire de ce mercredi soir a eu un effet sur nos réseaux Fixe et Mobile : -20% de trafic data pendant le passage de la lune » a-t-il été ainsi indiqué.
Une parallèle parfait avec l'ensemble de l'événement
Ce qui est intéressant, c'est de voir que le découplage entre les données du 11 et du 12 août suit parfaitement le déroulé de l'événement. Le recul de la consommation de données débute ainsi aux alentours de 19h20, quand l'éclipse commence, avec un plus bas qui a lieu vers 20h20, quand la Lune est totalement devant le soleil.
Derrière, on voit ensuite la trajectoire revenir à peu près à celle du jour précédent. Il semble donc qu'il existe encore aujourd'hui un certain nombre d'événements qui nous décollent du smartphone. Même si celui-ci était particulier à cause du fait qu'il ne pouvait être pris en photo ou vidéo sans abîmer fortement les capteurs de l'appareil !
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