Au démarrage de la machine, Ventoy affiche un menu listant toutes les images présentes sur la clé et laisse choisir celle à lancer. Le logiciel accepte les fichiers ISO, mais aussi les formats WIM, IMG, VHD et EFI, ce qui couvre aussi bien les systèmes que les utilitaires de maintenance. La compatibilité s'étend au démarrage BIOS traditionnel comme à l'UEFI, avec prise en charge des partitions MBR et GPT. Un mode de persistance permet également de conserver fichiers et réglages d'une session Linux à l'autre.

Ce que Ventoy change face à Rufus, et la réserve qui l'accompagne

La comparaison avec Rufus, référence historique du genre, tient dans une seule opération : ajouter une deuxième image demande une réécriture complète chez l'un, une copie de fichier chez l'autre. Ventoy ne remplace pas Rufus pour autant, ce dernier restant plus fin sur les options de formatage et sur les contournements d'installation de Windows 11. Les deux outils cohabitent très bien dans une trousse de dépannage.

Publié sous licence GPLv3 par le développeur Hailong Sun depuis avril 2020, Ventoy ne demande aucun compte et ne réserve aucune fonction à une version payante. Une réserve mérite toutefois d'être connue. Le dépôt du projet contient des binaires précompilés dont la reconstruction à partir des sources reste difficile à reproduire, un point soulevé par une partie de la communauté open source depuis 2024. Autre précision utile, l'expiration des certificats UEFI de Microsoft en juin 2026 a cassé le démarrage sécurisé sur certaines configurations, jusqu'à ce qu'une série de correctifs referme le dossier. Mieux vaut donc partir d'une version récente plutôt que de celle qui dort sur une vieille clé.

Économiser dix minutes de réécriture à chaque nouvelle image paraît anecdotique, sauf quand on les additionne sur une année de dépannage.