La version 2607 de Microsoft 365 est sortie cette semaine. D'ici la fin du mois, la version 2608 devrait à son tour être publiée, et ce sera la dernière à apporter de nouvelles fonctionnalités aux appareils équipés de Windows 10. Par la suite, ils resteront bloqués dessus et ne recevront plus que des correctifs de sécurité jusqu'au 10 octobre 2028. Les utilisateurs de Windows 11, eux, continueront bien évidemment à recevoir les nouveautés des versions suivantes. Concrètement, Word, Excel, PowerPoint et Copilot n'évolueront plus sur Windows 10 après cette échéance, même si les logiciels continueront de fonctionner normalement.

Les dernières fonctionnalités déployées sur les appareils sous Windows 10 concernaient presque exclusivement Copilot avec l'édition assistée de présentations dans PowerPoint en avril et la prise en charge d'agents dans Word en février. En mai, nous rapportions le retrait du bouton Copilot flottant introduit dans Word, Excel et PowerPoint en décembre dernier et particulièrement mal accueilli.

Du côté de OneDrive, Microsoft précise que seuls les appareils sous Windows 10 22H2, la version la plus récente du système, continueront de recevoir des mises à jour du client de bureau jusqu'au 10 octobre 2028. Cela concerne la majorité des utilisateurs, mais les autres devront migrer pour ne pas s'exposer à d'éventuels bugs.

Nous apprenions en juin 2026 que Microsoft avait discrètement prolongé d'un an son programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) gratuit pour Windows 10, désormais fixé au 12 octobre 2027. Cette échéance concerne les mises à jour de sécurité de l'OS et reste donc séparée du calendrier propre à Microsoft 365. D'un côté, l'éditeur de Redmond entend donc maintenir un flux de correctifs de sécurité, mais compte bien brider ses apps pour encourager la migration vers Windows 11.