Les salariés d'OpenAI viennent de voir des liquidités pleuvoir sur eux. La direction vient en effet de racheter des actions détenues par le staff pour plusieurs milliards de dollars.
Il y a un an, OpenAI effectuait une opération qui impressionnait, avec des rachats d'actions auprès des employés, effectués pour un montant de près de 6 milliards de dollars. Et le créateur de ChatGPT va récidiver, avec une nouvelle opération du genre, mais qui s'effectue cette fois alors que la valorisation du géant de l'IA n'est déjà plus la même, et a monté en flèche.
OpenAI rachète 7 milliards de dollars d'actions
Bloomberg nous apprend cette semaine qu'OpenAI a sollicité ses employés actuels ainsi que des anciens salariés, pour leur proposer de racheter les actions qu'ils détenaient dans l'entreprise présidée par Sam Altman.
Au total, cette opération a constitué un rachat d'une valeur de 7 milliards de dollars. La transaction s'effectue par ailleurs au moment où OpenAI prépare le très important moment d'une entrée en Bourse, à peu près en parallèle du rival Anthropic (Claude).
L'opération valorise OpenAI à 852 milliards de dollars
Il faut noter que, comme l'indique Bloomberg, ce rachat a été mis en place en valorisant OpenAI à 852 milliards de dollars. Soit la valorisation déjà atteinte lors du dernier tour ayant eu lieu il y a quelques mois, et qui avait permis à l'entreprise à l'origine du boom de l'intelligence artificielle de récolter une enveloppe imposante de 122 milliards de dollars.
Reste maintenant à savoir si cette opération n'est qu'un des moments de préparation pour OpenAI avant son entrée en Bourse, ou s'il ne signale pas plutôt une décélération de la trajectoire qui doit la mener à une IPO. Car comme le fait remarquer TechCrunch, du fait que les start-up de la tech mettent plus longtemps à entrer en Bourse, « les offres publiques d’achat se sont révélées être un moyen utile pour les entreprises de permettre à leurs salariés de réaliser la valeur de leur rémunération en actions sans les difficultés inhérentes à une introduction en bourse. »
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