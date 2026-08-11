Il faut noter que, comme l'indique Bloomberg, ce rachat a été mis en place en valorisant OpenAI à 852 milliards de dollars. Soit la valorisation déjà atteinte lors du dernier tour ayant eu lieu il y a quelques mois, et qui avait permis à l'entreprise à l'origine du boom de l'intelligence artificielle de récolter une enveloppe imposante de 122 milliards de dollars.

Reste maintenant à savoir si cette opération n'est qu'un des moments de préparation pour OpenAI avant son entrée en Bourse, ou s'il ne signale pas plutôt une décélération de la trajectoire qui doit la mener à une IPO. Car comme le fait remarquer TechCrunch, du fait que les start-up de la tech mettent plus longtemps à entrer en Bourse, « les offres publiques d’achat se sont révélées être un moyen utile pour les entreprises de permettre à leurs salariés de réaliser la valeur de leur rémunération en actions sans les difficultés inhérentes à une introduction en bourse. »