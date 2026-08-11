Anthropic a signé un nouveau contrat des plus importants de son histoire, pour s’assurer des capacités de calcul supplémentaires. Cette fois, son partenaire est Riot Platforms. Cette société avait pour activité principale autrefois, le minage de bitcoin. L’accord, d’une durée de vingt ans, est valorisé à 9,1 milliards de dollars et porte sur l’accès à une part importante de la capacité de calcul du campus texan de Riot. Ce dernier est en cours de conversion du minage de cryptomonnaies vers la location d’infrastructure pour l’intelligence artificielle.