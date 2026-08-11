Google testerait une nouvelle version de sa page d’accueil pour les utilisateurs non connectés, remplaçant son bouton de recherche historique par des raccourcis vers ses outils d’intelligence artificielle : création d’images, analyse de fichiers et brainstorming.
La page d’accueil de Google, restée quasiment inchangée depuis des décennies, pourrait connaître l’un de ses bouleversements les plus significatifs. Le site Search Engine Watch a repéré une version test qui bouscule l’équilibre historique entre recherche classique et nouveaux outils IA. Une évolution qui, si elle se généralise, marquerait un tournant symbolique dans la manière dont Google présente son produit phare au monde.
Trois raccourcis IA à la place du bouton Recherche Google
Sur cette version testée, le bouton Recherche Google traditionnel, positionné sous le champ de saisie depuis toujours, cède sa place à trois nouveaux raccourcis : Créer des images, Poser une question sur un fichier, et Brainstorming. Un bouton Mode IA fait par ailleurs son apparition directement à l’intérieur du champ de recherche. Seul le bouton historique « J'ai de la chance » subsiste dans cette nouvelle configuration.
Cette mise en page a été observée sur la version stable de Chrome par un utilisateur non connecté à un compte Google, mais également retrouvée à l’identique sur Microsoft Edge et sur le navigateur Comet de Perplexity, suggérant un déploiement qui ne dépend pas du navigateur utilisé.
Ces raccourcis ne se limitent pas à mettre en avant les fonctionnalités IA de Google, mais sont pleinement fonctionnels sans connexion à un compte. Poser une question sur un fichier, grâce à un bouton d’ajout de pièce jointe intégré au champ de recherche, ou lancer une séance de brainstorming, fonctionnent tous deux sans la moindre authentification préalable. Seule la création d’images nécessite une connexion à un compte Google pour être utilisée.
Un test encore limité, sans confirmation officielle
La différence avec la page d’accueil classique de Google devient frappante lorsque l’on compare les deux versions côte à côte. Habituellement, le moteur de recherche affiche son bouton Recherche Google aux côtés de « J'ai de la chance », sans autre fonctionnalité mise en avant. Dans cette version testée, ce sont les outils d’intelligence artificielle qui prennent le dessus, reléguant la recherche traditionnelle au second plan visuel.
Autre observation intéressante : cette page d'accueil change de configuration selon le statut de connexion. Une fois l’utilisateur connecté à son compte Google, les trois raccourcis IA disparaissent purement et simplement, pour réapparaître dès la déconnexion effectuée. Un comportement qui suggère un ciblage précis des visiteurs non authentifiés, potentiellement perçus comme un public à convertir vers les usages IA de la marque.
Google n’a fourni aucune confirmation officielle sur l’ampleur de ce déploiement, ni précisé s’il concernera l’ensemble des utilisateurs à terme. Le changement pourrait relever d’un simple test A/B limité par compte, session ou zone géographique, sans garantie de généralisation.
Le symbole reste fort : après avoir bâti son empire sur un simple bouton de recherche, Google semble aujourd’hui prêt à le reléguer au second plan pour mieux imposer sa vision d'un web piloté par l’intelligence artificielle.
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