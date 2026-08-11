Sur cette version testée, le bouton Recherche Google traditionnel, positionné sous le champ de saisie depuis toujours, cède sa place à trois nouveaux raccourcis : Créer des images, Poser une question sur un fichier, et Brainstorming. Un bouton Mode IA fait par ailleurs son apparition directement à l’intérieur du champ de recherche. Seul le bouton historique « J'ai de la chance » subsiste dans cette nouvelle configuration.

Cette mise en page a été observée sur la version stable de Chrome par un utilisateur non connecté à un compte Google, mais également retrouvée à l’identique sur Microsoft Edge et sur le navigateur Comet de Perplexity, suggérant un déploiement qui ne dépend pas du navigateur utilisé.

Ces raccourcis ne se limitent pas à mettre en avant les fonctionnalités IA de Google, mais sont pleinement fonctionnels sans connexion à un compte. Poser une question sur un fichier, grâce à un bouton d’ajout de pièce jointe intégré au champ de recherche, ou lancer une séance de brainstorming, fonctionnent tous deux sans la moindre authentification préalable. Seule la création d’images nécessite une connexion à un compte Google pour être utilisée.