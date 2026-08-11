La fuite ne vient pas de Steam, mais elle concerne directement certains de ses clients européens. Valve a commencé lundi 10 août à prévenir les utilisateurs dont les données de livraison ont pu être compromises après une cyberattaque visant CEVA Logistics, son prestataire chargé d'expédier le matériel Steam sur le continent.

Filiale de CMA CGM, CEVA exploite plus de 1 000 entrepôts et traite quelque 15 millions d'expéditions par an. L'intrusion s'est déroulée entre le 29 juillet et le 1er août. Valve précise avoir appris le 7 août que certaines données de ses clients avaient vraisemblablement été compromises. CEVA conservant les informations de livraison jusqu'à 90 jours après une commande, les acheteurs récents sont les premiers concernés.