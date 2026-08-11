Expliquer une panne de PC sans jargon relève de la mimique au garagiste. UserDiag teste la machine, mesure tout ce qui compte et génère un lien de rapport que n'importe quel dépanneur saura lire.
Sur les forums d'entraide, toute demande d'aide commence par le même rituel : donner sa configuration, ses températures, ses fréquences, autant de données éparpillées dans une demi-douzaine d'utilitaires. UserDiag, développé en France par SkyEmie depuis 2020, condense l'exercice dans un exécutable portable et gratuit. Le logiciel teste les composants, compile les mesures et livre le tout sur une page web.
Trois intensités de test et un rapport qui hiérarchise les problèmes
Le fonctionnement rappelle la valise de diagnostic du garagiste, branchée sur la prise de la voiture pour interroger tous les capteurs d'un coup. UserDiag propose d'abord un simple export de configuration, sans le moindre test de charge, pour présenter la machine avant d'aller plus loin. Viennent ensuite trois diagnostics, Rapide (environ trois minutes), Long et Extrême, qui sollicitent processeur, carte graphique et stockage à des intensités croissantes.
L'outil relève températures, fréquences et tensions, inspecte la batterie des portables et pioche dans les événements consignés par Windows. Il sait aussi surveiller un jeu pendant trente minutes au maximum, en enregistrant FPS, frametime et latences de rendu. À la fin, une page s'ouvre dans le navigateur : les problèmes et conseils y sont classés par importance, du profil XMP resté désactivé au pilote manquant, graphiques à l'appui. Chaque rapport dispose d'un lien unique à transmettre, et s'exporte en PDF, TXT ou HTML.
Les références du diagnostic réunies sous une seule interface
Sous le capot, UserDiag ne réinvente rien, et c'est sa force. L'outil s'appuie sur des valeurs sûres du genre : HWiNFO pour la détection matérielle, CPU-Z pour le processeur, CrystalDiskInfo pour la santé des disques, FurMark, Prime95 ou PresentMon pour la charge. Il les orchestre à votre place, au lieu de vous laisser jongler entre sept fenêtres. Les tests ne provoquent pas de panne, ils révèlent celles qui couvent, et l'éditeur présente les données des rapports comme anonymisées.
La légèreté complète le tableau : un exécutable portable, sans installation, compatible de Windows XP à Windows 11, architectures 32 bits, 64 bits et ARM comprises (les droits administrateur restent nécessaires). Le sérieux de l'ensemble a même convaincu le commerce, TopAchat référençant l'outil dans son parcours d'assistance SAV. Restent des limites assumées, l'utilitaire ne cherchant ni les pannes de webcam, ni les défauts audio, ni les faiblesses de connexion.
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