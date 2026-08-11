L'outil relève températures, fréquences et tensions, inspecte la batterie des portables et pioche dans les événements consignés par Windows. Il sait aussi surveiller un jeu pendant trente minutes au maximum, en enregistrant FPS, frametime et latences de rendu. À la fin, une page s'ouvre dans le navigateur : les problèmes et conseils y sont classés par importance, du profil XMP resté désactivé au pilote manquant, graphiques à l'appui. Chaque rapport dispose d'un lien unique à transmettre, et s'exporte en PDF, TXT ou HTML.

Les références du diagnostic réunies sous une seule interface

Sous le capot, UserDiag ne réinvente rien, et c'est sa force. L'outil s'appuie sur des valeurs sûres du genre : HWiNFO pour la détection matérielle, CPU-Z pour le processeur, CrystalDiskInfo pour la santé des disques, FurMark, Prime95 ou PresentMon pour la charge. Il les orchestre à votre place, au lieu de vous laisser jongler entre sept fenêtres. Les tests ne provoquent pas de panne, ils révèlent celles qui couvent, et l'éditeur présente les données des rapports comme anonymisées.

La légèreté complète le tableau : un exécutable portable, sans installation, compatible de Windows XP à Windows 11, architectures 32 bits, 64 bits et ARM comprises (les droits administrateur restent nécessaires). Le sérieux de l'ensemble a même convaincu le commerce, TopAchat référençant l'outil dans son parcours d'assistance SAV. Restent des limites assumées, l'utilitaire ne cherchant ni les pannes de webcam, ni les défauts audio, ni les faiblesses de connexion.