Les sources de température couvrent le processeur, la carte graphique, la carte mère et les disques. Fan Control sait aussi mélanger plusieurs courbes entre elles (maximum, minimum ou moyenne), ce qui évite qu'un ventilateur s'affole parce qu'un seul capteur a fait un pic d'une seconde. L'hystérésis est réglable séparément à la montée et à la descente, et la calibration permet de définir des zones à éviter, ces plages de vitesse où certains ventilateurs se mettent à vibrer ou à siffler.

Le reste tient de l'outillage classique : profils multiples, thèmes de couleurs, version portable ou installeur, et un système de greffons pour importer les capteurs de HWiNFO ou gérer les cartes Intel Arc. Depuis la version 268 de mai 2026, l'application peut aussi tourner en service au démarrage, sans session utilisateur ouverte.

Gratuit et bien suivi, mais le code reste fermé

Un point mérite d'être posé sans détour, parce qu'il est régulièrement présenté de travers : Fan Control n'est pas un logiciel libre. Sa licence autorise l'usage personnel et non commercial, interdit la redistribution, et le code source n'est pas publié. C'est LibreHardwareMonitor, la bibliothèque de lecture des capteurs sur laquelle il repose, qui est open source. La nuance compte si vous cherchez un outil auditable.

Cela dit, le suivi est sérieux. La version 272 est sortie le 21 juillet 2026, le dépôt approche les 20 400 étoiles, et les exécutables sont signés. Le projet a même réglé un problème que beaucoup d'utilitaires de surveillance matérielle traînent encore. Le pilote WinRing0, signalé comme cheval de Troie par Windows Defender depuis avril 2025, a été remplacé par une compilation PawnIO dès la version 238. Les versions antérieures, elles, ne détectent plus les capteurs de la carte mère.

Face à un Armoury Crate ou un MSI Center, la comparaison est vite faite : pas de compte à créer, pas de pile de services résidents, pas de gestionnaire de pilotes greffé au passage. Un dossier, un exécutable, et l'installation par winget pour les pressés.