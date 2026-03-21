L'application rassemble plusieurs centaines de réglages répartis en catégories. La section apparence permet de modifier la taille des barres de titre, des barres de défilement et des icônes du bureau. La partie comportement donne accès à la désactivation des publicités intégrées à Windows, de la télémétrie et des mises à jour automatiques de pilotes. On peut aussi restaurer le menu contextuel classique de Windows 10, celui qui affiche toutes les options sans passer par le bouton « Afficher plus d'options ». La barre des tâches de Windows 11 peut être déplacée en haut de l'écran. L'outil permet aussi de désactiver Copilot.