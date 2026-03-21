Des centaines de paramètres enfouis dans le registre Windows, accessibles sans taper une seule commande. Winaero Tweaker transforme les réglages invisibles en cases à cocher.
Windows regorge de paramètres masqués. Certains contrôlent la télémétrie. D'autres gèrent l'affichage des publicités dans le menu Démarrer ou la présence de Copilot. Pour y accéder, il faut normalement fouiller le registre ou les stratégies de groupe. Winaero Tweaker centralise tout cela dans une interface graphique claire.
Windows cache ses réglages, Winaero Tweaker les rend à ceux qui veulent les utiliser
L'application rassemble plusieurs centaines de réglages répartis en catégories. La section apparence permet de modifier la taille des barres de titre, des barres de défilement et des icônes du bureau. La partie comportement donne accès à la désactivation des publicités intégrées à Windows, de la télémétrie et des mises à jour automatiques de pilotes. On peut aussi restaurer le menu contextuel classique de Windows 10, celui qui affiche toutes les options sans passer par le bouton « Afficher plus d'options ». La barre des tâches de Windows 11 peut être déplacée en haut de l'écran. L'outil permet aussi de désactiver Copilot.
- Nombreuses fonctionnalités système
- Logiciel gratuit complet
- Interface claire et accessible
Chaque réglage modifie une clé de registre ou une stratégie de groupe documentée. Winaero Tweaker ne fait rien de « magique » : il rend accessible ce que Microsoft a choisi de ne pas exposer dans ses menus. L'application est portable, ne nécessite pas d'installation et ne tourne pas en arrière-plan. Un système de favoris et une barre de recherche facilitent la navigation dans la masse de réglages. La version 1.65, publiée en février 2026, reste activement maintenue.
Le logiciel est gratuit, sans publicité et sans télémétrie. Il fonctionne de Windows 7 à Windows 11. Un point à noter : certaines suites de personnalisation pour Windows 11 comme Start11 sont payantes. Winaero Tweaker couvre un périmètre comparable, gratuitement, même s'il exige un peu plus de curiosité.