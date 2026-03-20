Côté ressources, l'outil est économe. Quelques mégaoctets de mémoire vive et une sollicitation quasi nulle du processeur. Il se loge dans la zone de notification et se configure en un clic droit. TranslucentTB est compatible avec d'autres outils de personnalisation comme RoundedTB ou ExplorerPatcher, ce qui permet de combiner les modifications. Pour ceux qui trouvent que les logiciels gratuits de personnalisation pour Windows 11 manquent de finesse, c'est un bon point de départ.