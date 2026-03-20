18 500 étoiles sur GitHub, plus de dix millions de téléchargements et une présence sur le Microsoft Store. Pour un utilitaire qui ne fait « que » rendre la barre des tâches transparente, c'est un score qui en dit long.
Windows 10 et 11 proposent un effet de transparence dans les paramètres de personnalisation. Le résultat reste timide : un léger voile translucide, sans réel contrôle sur le rendu. Pour aller plus loin sans bricoler la barre des tâches manuellement, TranslucentTB offre une solution simple et gratuite.
Parfois, il suffit d'effacer une barre pour que tout le bureau respire
L'utilitaire propose plusieurs modes d'affichage pour la barre des tâches. Le mode « Clear » la rend entièrement transparente. Le mode « Acrylic » applique un effet de flou inspiré du Fluent Design de Microsoft. Le mode « Blur » produit un rendu légèrement estompé, disponible uniquement sur Windows 10 et les premières versions de Windows 11. Le mode « Opaque » ajoute une teinte personnalisée sans transparence. Chaque mode intègre un sélecteur de couleur avec gestion de la couche alpha, ce qui permet d'ajuster la teinte et l'opacité au pixel près.
L'intérêt principal réside dans les modes dynamiques. TranslucentTB peut changer automatiquement l'apparence de la barre selon le contexte. Une fenêtre ouverte sur le bureau, une fenêtre maximisée, le menu Démarrer actif ou la recherche lancée : chaque situation peut déclencher un style différent. L'effet s'adapte en temps réel, sans intervention manuelle.
Côté ressources, l'outil est économe. Quelques mégaoctets de mémoire vive et une sollicitation quasi nulle du processeur. Il se loge dans la zone de notification et se configure en un clic droit. TranslucentTB est compatible avec d'autres outils de personnalisation comme RoundedTB ou ExplorerPatcher, ce qui permet de combiner les modifications. Pour ceux qui trouvent que les logiciels gratuits de personnalisation pour Windows 11 manquent de finesse, c'est un bon point de départ.