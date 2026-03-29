Les mises à jour récentes ont ajouté des contrôles pour Copilot, Recall et les fonctions IA intégrées à Paint et Office. Le logiciel est gratuit, sans publicité, sans télémétrie. Il fonctionne sur Windows 10 et 11, y compris la version 25H2, en 32 bits, 64 bits et ARM.

Quand Windows éparpille ses réglages de confidentialité dans dix menus différents, le moindre outil qui les rassemble devient indispensable.