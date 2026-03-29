Windows collecte des données de diagnostic, affiche des publicités et active des fonctions IA sans demander votre avis. Un outil berlinois, gratuit et portable, permet de tout couper en quelques clics.
Les réglages de confidentialité de Windows 10 et 11 sont dispersés entre les Paramètres, les stratégies de groupe, le registre et les tâches planifiées. Trouver et modifier chaque option prend du temps. En faire l'inventaire complet relève de l'exploit. O&O ShutUp10++, développé par l'éditeur allemand O&O Software, rassemble l'ensemble dans une interface unique.
Quand Windows éparpille ses réglages de confidentialité dans dix menus différents, le moindre outil qui les rassemble devient indispensable
L'outil se présente comme une liste de commutateurs classés par catégorie : confidentialité, historique d'activité, accès des applications, télémétrie, Copilot et fonctions IA. Chaque réglage est accompagné d'une description en clair et d'un indicateur coloré. Le vert signale une désactivation sans risque. L'orange avertit d'un impact possible sur certaines fonctions. Le rouge déconseille la modification sauf en connaissance de cause. Le système de recommandations permet d'appliquer un profil de base en un clic.
O&O ShutUp10++ ne tourne pas en arrière-plan. C'est un exécutable portable : on le lance, on ajuste les réglages, on le ferme. Chaque modification agit sur une clé de registre ou une stratégie de groupe documentée. Toutes les actions sont réversibles individuellement. L'application propose aussi de créer un point de restauration avant toute modification et d'exporter la configuration complète. Après une mise à jour majeure de Windows, qui réinitialise souvent ces réglages, il suffit de relancer l'outil et de réimporter le profil sauvegardé.
Les mises à jour récentes ont ajouté des contrôles pour Copilot, Recall et les fonctions IA intégrées à Paint et Office. Le logiciel est gratuit, sans publicité, sans télémétrie. Il fonctionne sur Windows 10 et 11, y compris la version 25H2, en 32 bits, 64 bits et ARM.
Quand Windows éparpille ses réglages de confidentialité dans dix menus différents, le moindre outil qui les rassemble devient indispensable.