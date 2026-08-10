Vingt ans après son annulation par Activision, l'extension Quake 4 : The Awakening refait surface grâce à un développeur qui affirme l’avoir trouvée par hasard sur le disque dur d’un ancien PC acheté via Amazon. Achevée à 95%, elle est désormais accessible sur GitHub.
Justin Marshall n'imaginait sans doute pas, en commandant un ordinateur d'occasion sur Amazon, qu'il allait exhumer l'un des grands fantômes du jeu vidéo des années 2000. Ce développeur de seize ans de carrière, crédité notamment sur XCOM 2, The Evil Within et Dead Island 2, traversait une période difficile, licenciement, divorce, quand il tombe sur les fichiers de Quake 4 : The Awakening. « Littéralement, ça m'a sauvé la vie », écrit-il sur la page GitHub du projet. La formule est forte. Ce qu'il a déterré l'est tout autant. Une extension quasi complète, enterrée depuis deux décennies, que beaucoup croyaient définitivement perdue.
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Ritual Entertainment avait presque achevé le projet
The Awakening était développée par Ritual Entertainment, studio texan connu pour SiN et ses suites. Quand Activision juge les ventes de Quake 4, un FPS majeur des années 2000, insuffisantes, elle tire le frein à main. Jamais annoncée officiellement, l’extension disparaît alors sans communication publique. Ancien responsable qualité chez Ritual, Michael « RomSteady » Russell avait confié à PC Gamer l'an dernier que le projet était achevé à 95% au moment de l'arrêt.
La build retrouvée semble confirmer que le projet était très avancé : plusieurs sections sont jouables avec des armes inédites comme un canon cryogénique et une séquence aux commandes d’un mécha, passage obligé de tout FPS qui se respectait dans les années 2000.
Tout indique que cette build est authentique, même si Activision n'a fourni aucune confirmation officielle. Les fichiers de configuration portent les noms de vrais employés de Ritual de l'époque dont Richard « Levelord » Gray, concepteur de niveaux légendaire qui a notamment travaillé sur Duke Nukem 3D. Des séquences filmées par le YouTubeur pagb666 montrent les trois premières missions : certains éléments scriptés restent inachevés, mais l’ensemble confirme en tout cas que le projet se trouvait à un stade très avancé.
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Un fichier PDB pour reconstituer le moteur
La reconstruction technique mérite d'être expliquée. La build contenait le fichier PDB associé à son exécutable. Ce fichier de symboles conserve des informations de débogage, notamment les noms de fonctions et leur correspondance avec le programme compilé. Il a aidé Marshall et les contributeurs à reconstituer le code d’une version du moteur utilisée par The Awakening.
En revanche, aucun fichier PDB équivalent n’accompagnait le module de gameplay de l’extension. Le code source proposé dans le dépôt pour cette partie correspond donc à celui du Quake 4 commercial, et non au code spécifique de The Awakening. Les fichiers publiés peuvent donc être ajoutés à une installation légale de Quake 4, toujours commercialisé sur Steam.
Depuis le premier upload le 6 août, Computerbase rapporte que le dépôt a déjà été enrichi plusieurs fois par la communauté : bogues d'interface corrigés, effets retravaillés, armes ajustées. Marshall a même créé un Discord pour coordonner les contributions. Il espère que la communauté pourra « en faire quelque chose de cool ». Vu le rythme des premiers jours, c'est déjà en bonne voie.
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