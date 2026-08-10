The Awakening était développée par Ritual Entertainment, studio texan connu pour SiN et ses suites. Quand Activision juge les ventes de Quake 4, un FPS majeur des années 2000, insuffisantes, elle tire le frein à main. Jamais annoncée officiellement, l’extension disparaît alors sans communication publique. Ancien responsable qualité chez Ritual, Michael « RomSteady » Russell avait confié à PC Gamer l'an dernier que le projet était achevé à 95% au moment de l'arrêt.

La build retrouvée semble confirmer que le projet était très avancé : plusieurs sections sont jouables avec des armes inédites comme un canon cryogénique et une séquence aux commandes d’un mécha, passage obligé de tout FPS qui se respectait dans les années 2000.