Quake n’a pas inventé le FPS, mais il lui a donné un nouveau squelette. Le 22 juin 1996, id Software ne livre pas simplement le successeur de Doom. Le studio texan fait basculer le jeu vidéo PC dans l’ère de la vraie 3D.

Trente ans plus tard, Quake reste un cas à part : un jeu brutal, austère, parfois ingrat, mais tellement en avance qu’il a changé les attentes des joueurs, des développeurs et même des fabricants de cartes graphiques.

Zendure Sponsorisé SolarFlow 4000 Mix AC+ : stocker son énergie solaire facilement Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent. Découvrez le SolarFlow 4000 Mix AC+ Sponsorisé

Avant Quake, les FPS grand public trichaient avec la 3D

Doom donnait l’illusion de la profondeur avec une efficacité géniale. Quake, lui, passe dans une autre dimension. Décors polygonaux, ennemis en 3D, caméra libre, verticalité, sauts, visée à la souris… Tout pousse le joueur à changer d’approche et à penser l’espace autrement. id Software n'a certes pas inventé chacune de ces briques, mais les a assemblées dans un FPS rapide, lisible et massivement influent.

Les couloirs ne sont plus seulement des décors où l’on avance. Ils deviennent des volumes à lire, à dominer, à exploiter. Après Quake, on ne pourra plus revenir en arrière. Half-Life, Unreal, Counter-Strike, Team Fortress, puis toute la culture du shooter compétitif moderne hériteront d’une partie de ses gènes.