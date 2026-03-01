En effet, à titre de comparaison, Quake, il y a donc trente ans de cela, était distribué sous la forme d'un shareware d'environ 8 Mo. Même décompressé, QUOD n'occupe encore que 102 Ko.

Pourtant, il s'agit bel et bien d'un jeu complet. Certes, un petit jeu, mais qui regroupe tout ce qu'il faut pour faire un véritable Quake-like. Daivuk, son auteur, évoque trois niveaux complets avec les inévitables zones secrètes qui ont fait le succès des jeux de John Carmack : les interrupteurs, les portes coulissantes et les plateformes mobiles pour y accéder sont aussi au menu.