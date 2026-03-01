Quand on est habitué aux patchs day one de plusieurs gigaoctets, la chose peut surprendre, mais c'est bien un (petit) jeu complet qui tient en 64 Ko.
Imaginé par un certain Daivuk, QUOD est un jeu d'action en vue subjective qui, par bien des aspects, rappelle le vénérable Quake, lancé par John Carmack et id Software en 1996. QUOD tient cependant dans un fichier exécutable unique de seulement 64 Ko. Une véritable prouesse technique.
64 Ko, trois niveaux, quatre armes…
En effet, à titre de comparaison, Quake, il y a donc trente ans de cela, était distribué sous la forme d'un shareware d'environ 8 Mo. Même décompressé, QUOD n'occupe encore que 102 Ko.
Pourtant, il s'agit bel et bien d'un jeu complet. Certes, un petit jeu, mais qui regroupe tout ce qu'il faut pour faire un véritable Quake-like. Daivuk, son auteur, évoque trois niveaux complets avec les inévitables zones secrètes qui ont fait le succès des jeux de John Carmack : les interrupteurs, les portes coulissantes et les plateformes mobiles pour y accéder sont aussi au menu.
QUOD propose quatre types d'ennemis que son auteur décrit comme étant en mesure de réagir aux actions du joueur. Pour en venir à bout, quatre armes sont proposées – fusil à pompe et hache notamment –, et des power-ups boostent le héros. Enfin, une arène sert de théâtre pour un combat de boss dans le plus pur style Wolfenstein, DOOM ou Quake.
Techniquement parlant, le jeu n'est pas aux standards des FPS de 2026, mais il n'a rien à envier aux vieilles gloires du genre. Ainsi, il intègre tout ce qu'il faut d'effets de particules. Il est aussi question de projections de sang sur les murs et d'effets de lumière/ombres.
Daivuk détaille, en vidéo, tout le processus de création du projet QUOD.
Des assets re-générés au chargement du jeu
Attention cependant, malgré ses seulement 64 Ko, QUOD nécessite une vraie machine moderne pour tourner. Pas besoin d'un gros espace de stockage, vous vous en doutez, mais Daivuk évoque :
- Processeur : Intel Core i5 ou équivalent
- Mémoire vive : 8 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 770 ou équivalent
Plus intéressant, lors d'une longue vidéo de presque une demi-heure, Daivuk revient sur le processus de création d'un jeu aussi compact et pourtant complet. Il passe en revue toutes les astuces mises en place pour économiser le moindre octet et évoque par exemple l'absence de la moindre texture : c'est le jeu qui, au chargement, les reconstruit intégralement.
Autre astuce utilisée sur QUOD : les modèles 3D sont développés « à moitié ». Ils ont été pensés de manière symétrique afin que le jeu puisse, au chargement, les achever en dupliquant simplement la moitié modélisée. Par ailleurs, Daivuk parle d'ondes sinusoïdales, notamment pour générer les effets sonores sans qu'il soit question de stocker le moindre octet de « musique ».
Pour réduire au maximum l'espace occupé, le contenu n'est donc pas stocké en dur, mais généré à la volée au chargement du jeu. Il est en revanche amusant de noter que Daivuk déclare avoir utilisé TrenchBroom, un éditeur de niveaux du Quake original, pour concevoir ses propres cartes.
Défi technique, QUOD arrive à point pour célébrer les 30 ans de son vénérable ancêtre : la démo multijoueur QTest de Quake a été lancée le 24 février 1996.