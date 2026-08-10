Dans un email intitulé "Important update to your Microsoft 365 subscription", repéré par Windows Latest, Microsoft indique que Publisher fait partie des outils les moins sollicités et justifie ainsi sa disparition par la volonté de mieux investir dans les usages réels de ses clients, notamment Microsoft 365 Copilot.

Les abonnés à Microsoft 365, qui paient un accès mensuel ou annuel à la suite bureautique, perdront tout accès à Publisher à partir du 1er octobre 2026. Le logiciel ne s'ouvrira plus, quel que soit le fichier concerné. Pour les détenteurs d'une licence perpétuelle, achetée une seule fois via Office 2021 LTSC, pourront continuer à utiliser Publisher un peu plus longtemps, jusqu'à la fin du support de cette version le 13 octobre 2026. Passé cette date, le logiciel restera installé sur l'ordinateur mais ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité.

Pour éviter de perdre l'accès à ses documents, Microsoft recommande de convertir chaque fichier Publisher en PDF ou en document Word avant l'échéance. La manipulation s'effectue fichier par fichier, sans outil de conversion groupée. Il faut donc ouvrir le document, passer par le menu Fichier, Enregistrer sous, puis sélectionner le format PDF. Cette étape concerne en priorité les abonnés Microsoft 365 : passé cette échéance, ils ne pourront plus ouvrir ni modifier leurs fichiers Publisher. Ceux qui cherchent à conserver des fonctionnalités de mise en page proches de celles de Publisher peuvent aussi se tourner vers des solutions installées localement, en dehors de l'écosystème Microsoft, plutôt que vers les seules alternatives intégrées à Microsoft 365.