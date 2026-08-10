« Nous n’apporterons pas de changements immédiats aux options de transparence déjà présentes dans Windows », résume March Rogers. La porte n’est donc pas définitivement fermée, mais le verre dépoli ne fait clairement pas partie des urgences du moment.

Microsoft observe d’ailleurs ce que proposent déjà les développeurs indépendants, notamment avec Windhawk. Une façon de laisser les amateurs de personnalisation expérimenter sans avoir à intégrer immédiatement ces possibilités à son système.

La priorité est ailleurs. Windows 11 poursuit encore la modernisation de son menu Démarrer, de sa barre des tâches, de nombreuses interfaces héritées ainsi que son régime pour diminuer son empreinte mémoire. Dans ce contexte, consacrer du temps à un Liquid Glass maison paraît difficile à défendre.