Alors qu’Apple pousse à fond les effets de transparence avec Liquid Glass, Microsoft n’entend pas offrir davantage de réglages de ce type dans Windows 11 pour le moment. Pas par impossibilité technique, mais au nom de la lisibilité, de l’accessibilité et de priorités jugées plus urgentes.
Le verre dépoli, Microsoft connaît. Bien avant le Liquid Glass d’Apple, Windows Vista habillait déjà ses fenêtres et sa barre des tâches d’effets translucides avec Aero Glass. Près de vingt ans plus tard, pourtant, Windows 11 reste beaucoup plus sage et ne permet même pas à l’utilisateur d’accentuer la transparence de son interface.Windows Latest a publié récemment les échanges révélateurs entre March Rogers, Partner Director of Design (responsable du design) chez Microsoft, et un utilisateur qui réclamait un curseur de transparence pour la barre des tâches et le menu Démarrer. Rogers a confirmé qu'aucun changement immédiat n'était prévu sur les options de transparence existantes dans Windows, et il a expliqué pourquoi.
Windows Vista bénéficiait déjà de la transparence… et Microsoft l’a supprimée !
L’ironie est savoureuse. Avec Aero Glass, Windows Vista proposait dès 2007 des fenêtres translucides, des reflets et un effet de verre qui participaient largement à son identité visuelle. Microsoft abandonnera cette esthétique avec Windows 8, avant de réintroduire plus timidement des effets de matière dans Windows 10 avec Acrylic, puis dans Windows 11 avec Mica.
Apple a pris le chemin inverse avec Liquid Glass, dévoilé en 2025 et largement décliné dans ses systèmes. Windows 11 permet bien de désactiver ses effets de transparence actuels, mais pas de les pousser davantage.
C’est précisément ce que demandait l’utilisateur à March Rogers, capture d’écran à l’appui. Son bureau utilisait Windhawk pour appliquer un verre dépoli beaucoup plus prononcé au menu Démarrer, au calendrier et aux notifications, tout en conservant des textes parfaitement lisibles sur cette configuration.
Pour Microsoft, la transparence ne doit pas gêner le reste
Le responsable de Windows rappelle toutefois qu’un changement visuel à grande échelle ne se résume pas à ajouter un curseur dans les Paramètres. Microsoft regarde aussi le nombre d’utilisateurs susceptibles d’en profiter, les contraintes d’ergonomie et d’accessibilité, ainsi que la possibilité d’obtenir un résultat cohérent partout dans Windows.
« Nous n’apporterons pas de changements immédiats aux options de transparence déjà présentes dans Windows », résume March Rogers. La porte n’est donc pas définitivement fermée, mais le verre dépoli ne fait clairement pas partie des urgences du moment.
Microsoft observe d’ailleurs ce que proposent déjà les développeurs indépendants, notamment avec Windhawk. Une façon de laisser les amateurs de personnalisation expérimenter sans avoir à intégrer immédiatement ces possibilités à son système.
La priorité est ailleurs. Windows 11 poursuit encore la modernisation de son menu Démarrer, de sa barre des tâches, de nombreuses interfaces héritées ainsi que son régime pour diminuer son empreinte mémoire. Dans ce contexte, consacrer du temps à un Liquid Glass maison paraît difficile à défendre.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
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