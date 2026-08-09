La veille, des pirates ont attaqué les utilisateurs du fabricant de portefeuilles matériels Trezor, par le biais d’une publicité sponsorisée sur Google. Ils ont placé une page Trezor contrefaite, hébergée sur Google Sites, au-dessus du site officiel du fabricant dans les résultats de recherche. Sur cette page, un certain David sur X a saisi sa phrase de récupération, avant de rapporter avoir perdu l’ensemble de ses économies. En 80 transactions, l’adresse concernée a recueilli 24,04 bitcoins, soit environ 1,4 million d’euros au cours actuel du Bitcoin. Les pirates ont ensuite déplacé la quasi-totalité de cette somme vers d’autres portefeuilles. Il n’en reste qu’environ 0,04 bitcoin sur l’adresse d’origine. En confirmant l’absence de compromission de ses appareils physiques, le fabricant a précisé que la phrase de récupération avait été saisie en dehors du portefeuille matériel. Le mode opératoire rappelle l’attaque survenue en mai contre des utilisateurs d’Uniswap. Ses auteurs avaient alors détourné environ 346 000 euros via un faux site.

BTCPay Server et Trezor fonctionnent tous deux selon un principe d’auto-garde, sans opérateur central détenant les fonds au nom de l’utilisateur. Après le piratage de la plateforme centralisée Crypto.com en janvier 2022, son dirigeant avait promis la restitution des fonds volés à ses clients. Aucune entité équivalente ne peut apporter cette garantie aux utilisateurs de BTCPay Server ou de Trezor touchés cette semaine. Il ne reste plus qu’à attendre que Google retire la page frauduleuse et de savoir combien d’opérateurs BTCPay Server ont appliqué la mise à jour à temps pour évaluer l’étendue des pertes.