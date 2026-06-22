Depuis les clés USB, il surveille tout ce que vous copiez

Depuis février, le programme circule via des fichiers raccourcis (.lnk) glissés sur des clés USB, qu'il copie de machine en machine à la manière d'un ver (une technique que l'on croyait un peu poussiéreuse depuis les années 2000, et pourtant). Une fois installé sur Windows, il surveille le presse-papiers environ deux fois par seconde. Dès qu'il y repère une adresse de portefeuille (Bitcoin, Ethereum, Tron ou Monero), il la remplace silencieusement par une adresse pirate dont les premiers et derniers caractères imitent l'originale. De quoi passer inaperçu pour quiconque se contente de vérifier le début et la fin de ce qu'il colle, c'est-à-dire à peu près tout le monde.

Au-delà du détournement d'adresse, CryptoBandits traque aussi les phrases de récupération BIP39 et les clés privées éventuellement copiées dans le presse-papiers. Il prend en parallèle cinq captures d'écran espacées de dix secondes pour estimer les soldes disponibles (le genre d'attention préalable qu'on apprécierait davantage venant d'un banquier). Le butin transite ensuite par Tor, via un client portable rebaptisé ugate.exe pour l'occasion. Le logiciel peut aussi recevoir et exécuter du code à distance, ce qui en fait une porte dérobée légère à part entière. Pour brouiller les pistes localement, il vérifie en prime si le Gestionnaire des tâches est ouvert et suspend son exécution en conséquence.