L'idée ne sort pas totalement de nulle part, à vrai dire. Lors du développement du Vision Pro, Apple avait envisagé d'intégrer des fonctionnalités santé ambitieuses au casque. Parmi les pistes explorées figurait une version native de Fitness+ : l'utilisateur suivrait des cours de sport pendant que les capteurs de détection corporelle du casque analyseraient sa posture et ses mouvements. Ce projet a finalement été abandonné pour deux raisons : des contraintes techniques et le poids du casque, incompatible avec une utilisation sportive confortable.

En se recentrant sur les lunettes connectées, Apple a transposé cette ambition vers un facteur de forme plus adapté. Gurman établit un parallèle avec les AirPods, transformés d'un simple accessoire audio en aide auditive à part entière. Les lunettes pourraient suivre le même chemin, en démarrant par des capteurs de mouvement avant d'élargir progressivement leur champ d'action vers le domaine de la santé.