Apple aurait de grandes ambitions pour ses futures lunettes connectées, bien au-delà de leur fonction première. La santé et le sport seraient dans le viseur de la marque à la pomme, portés par une idée née lors du développement chaotique du Vision Pro.
Apple ne semble pas vouloir limiter ses futures lunettes connectées à la réalité augmentée ou à l'informatique spatiale. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme américaine envisagerait également d'en faire, à terme, un nouvel outil consacré au suivi de la santé et de l'activité physique. Une orientation qui s'inscrirait directement dans la continuité du travail mené autour du Vision Pro et de l'évolution des AirPods.
Des fonctions de santé déjà envisagées pour le Vision Pro
L'idée ne sort pas totalement de nulle part, à vrai dire. Lors du développement du Vision Pro, Apple avait envisagé d'intégrer des fonctionnalités santé ambitieuses au casque. Parmi les pistes explorées figurait une version native de Fitness+ : l'utilisateur suivrait des cours de sport pendant que les capteurs de détection corporelle du casque analyseraient sa posture et ses mouvements. Ce projet a finalement été abandonné pour deux raisons : des contraintes techniques et le poids du casque, incompatible avec une utilisation sportive confortable.
En se recentrant sur les lunettes connectées, Apple a transposé cette ambition vers un facteur de forme plus adapté. Gurman établit un parallèle avec les AirPods, transformés d'un simple accessoire audio en aide auditive à part entière. Les lunettes pourraient suivre le même chemin, en démarrant par des capteurs de mouvement avant d'élargir progressivement leur champ d'action vers le domaine de la santé.
Une offre d'emploi qui trahit les intentions d'Apple
Le Vision Products Group, l'équipe en charge des lunettes et des futurs casques, recherche actuellement un « responsable stratégique en conception de produits ». Le descriptif du poste demande notamment de « définir l'avenir des expériences de santé, de bien-être et de fitness » pour les produits liés à la vision. Le candidat devra également « traduire des opportunités encore floues à l'intersection de l'informatique spatiale, des wearables, de la santé grand public et des comportements humains » en une direction produit concrète.
La fiche de poste exige par ailleurs une « expérience dans le développement et la validation de produits numériques de santé ou de fitness », ainsi qu'une « familiarité avec les expériences reposant sur des capteurs ». Pour Mark Gurman, ces critères renforcent l'idée qu'Apple souhaite, à terme, faire de ses lunettes une plateforme de santé, au même titre que l'Apple Watch.