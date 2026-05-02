D’après la rumeur, les Apple Glasses intégreraient deux caméras. La première, de haute définition, servirait à prendre des photos et des vidéos, avec un usage proche de celui de l’iPhone pour le partage sur les réseaux sociaux. La seconde, décrite comme un objectif grand-angle de plus faible définition, serait chargée de lire les gestes de la main et de fournir des informations visuelles à Siri.

L’idée n’est pas totalement isolée dans l’écosystème des rumeurs Apple. Des bruits similaires ont déjà circulé autour de futurs AirPods dotés de caméras, là aussi dans le but de capter des données visuelles utiles à l’assistant vocal ou à de nouvelles formes d’interaction.

Sur le papier, une telle approche permettrait à Apple de prolonger la logique amorcée avec le Vision Pro : limiter le recours aux boutons ou aux accessoires physiques et faire de l’environnement immédiat une partie de l’interface. Cependant, le passage d’un casque sophistiqué à une paire de lunettes plus légère poserait des contraintes très différentes.