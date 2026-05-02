Les lunettes connectées d’Apple pourraient emprunter au Vision Pro sa reconnaissance des mouvements de la main. Une hypothèse qui suscite néanmoins la méfiance des observateurs les mieux informés du secteur.
Le lancement des Apple Glasses est attendu pour la fin de l'année ou début 2027. Selon une information relayée par MacRumors et attribuée à une « source interne », les lunettes pourraient reconnaître certains gestes de la main afin de permettre à l’utilisateur d’interagir avec l’appareil sans contrôleur externe. Cette possibilité ferait écho à l’un des choix d’interface les plus remarqués du Vision Pro. Le casque de réalité mixte d’Apple s’appuie en effet sur une combinaison de caméras et de capteurs pour détecter les mouvements des mains, les yeux et l’environnement, sans imposer d’accessoire tenu en main.
Apple Glasses : une interaction gestuelle inspirée du Vision Pro
D’après la rumeur, les Apple Glasses intégreraient deux caméras. La première, de haute définition, servirait à prendre des photos et des vidéos, avec un usage proche de celui de l’iPhone pour le partage sur les réseaux sociaux. La seconde, décrite comme un objectif grand-angle de plus faible définition, serait chargée de lire les gestes de la main et de fournir des informations visuelles à Siri.
L’idée n’est pas totalement isolée dans l’écosystème des rumeurs Apple. Des bruits similaires ont déjà circulé autour de futurs AirPods dotés de caméras, là aussi dans le but de capter des données visuelles utiles à l’assistant vocal ou à de nouvelles formes d’interaction.
Sur le papier, une telle approche permettrait à Apple de prolonger la logique amorcée avec le Vision Pro : limiter le recours aux boutons ou aux accessoires physiques et faire de l’environnement immédiat une partie de l’interface. Cependant, le passage d’un casque sophistiqué à une paire de lunettes plus légère poserait des contraintes très différentes.
Des doutes autour de la faisabilité technique
Le Vision Pro dispose de huit caméras externes et de quatre caméras internes destinées au suivi des yeux. Les lunettes Apple, elles, seraient attendues avec seulement une ou deux caméras. Dans ces conditions, confier la reconnaissance des gestes à un unique capteur externe de faible définition paraît difficile à fiabiliser.
Mark Gurman, journaliste de Bloomberg régulièrement informé sur les projets d’Apple, a exprimé de forts doutes sur cette rumeur. Selon lui, « la technologie permettant de faire cela de manière fiable avec une seule caméra, sans bracelet neuronal et sans suivi des yeux, n’existe pas aujourd’hui ». Il ajoute n’avoir « rien entendu indiquant que la première version disposerait d’une forme sophistiquée de gestes comme celle décrite » et se dit « extrêmement sceptique ».
Une autre explication paraît plus probable : la source pourrait avoir confondu des gestes de la main avec des gestes de la tête. Apple propose déjà des interactions de ce type avec les AirPods, comme hocher ou secouer la tête pour répondre à certaines sollicitations. Autrement dit, la rumeur n'est pas totalement à écarter, mais elle reste à prendre avec des pincettes en l’absence d’éléments plus solides.