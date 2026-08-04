Le choix de ce codec présente plusieurs avantages pour Disney. Développé par Google et distribué sans royalties, le VP9 n’est pas concerné par le contentieux qui oppose le groupe à InterDigital autour de certaines technologies liées au HEVC.



Il est aussi compatible avec un grand nombre de téléviseurs, de box et de clés HDMI déjà en circulation. L’AV1, plus récent et plus efficace, aurait offert une meilleure compression, mais il reste surtout pris en charge par les appareils les plus récents. Son adoption nécessiterait par ailleurs de réencoder une partie importante du catalogue et de maintenir plusieurs versions des mêmes contenus.