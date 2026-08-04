Il y a encore quelques jours, les abonnés Disney+ Premium voyaient disparaître l’un après l’autre le Dolby Vision, l'HDR10, puis la 4K UHD dans plusieurs pays européens. La situation commence toutefois à s’améliorer en France, même si le retour de l’Ultra HD repose pour l’instant sur une solution technique imparfaite.
Ce choix explique néanmoins pourquoi le HDR reste absent et pourquoi tous les abonnés ne retrouvent pas encore la même qualité d’image. Les téléviseurs LG, les Fire TV ou encore certains appareils Android TV peuvent déjà bénéficier du nouveau flux, tandis que les téléviseurs Samsung et les appareils Apple restent pour l’instant à l’écart.
La 4K revient, pas le HDR
Officiellement, Disney n'a pas détaillé la technologie utilisée. Une analyse technique menée par le média italien DDay.it a toutefois permis d’identifier, sur Fire TV, des flux 4K encodés en VP9 Profile 0. Cette variante 8 bits du codec ne prend pas en charge le HDR. Elle permet donc de restaurer la définition 4K, mais pas le HDR10. Le Dolby Vision reste également hors de portée, puisqu’il n’est pas prévu par les spécifications du VP9.
Le choix de ce codec présente plusieurs avantages pour Disney. Développé par Google et distribué sans royalties, le VP9 n’est pas concerné par le contentieux qui oppose le groupe à InterDigital autour de certaines technologies liées au HEVC.
Il est aussi compatible avec un grand nombre de téléviseurs, de box et de clés HDMI déjà en circulation. L’AV1, plus récent et plus efficace, aurait offert une meilleure compression, mais il reste surtout pris en charge par les appareils les plus récents. Son adoption nécessiterait par ailleurs de réencoder une partie importante du catalogue et de maintenir plusieurs versions des mêmes contenus.
Apple et Samsung restent pour l’instant sur le bord de la route
La compatibilité demeure donc limitée. Disney indique que la 4K rétablie est actuellement accessible sur les appareils Android TV, les Fire TV, certains téléviseurs Google TV, Philips ou Sony, ou encore les téléviseurs LG commercialisés depuis 2020.
Les téléviseurs Samsung et les appareils Apple sont en revanche absents de cette liste. Sur ces derniers, Disney+ resterait limité au H.264 en Full HD, sans HDR. Le recours au VP9 crée ainsi une situation très variable selon l’équipement utilisé : un même film peut être proposé en 4K sur une Fire TV ou un téléviseur LG récent, mais rester limité au Full HD sur une Apple TV ou un téléviseur Samsung.
Disney assure travailler à l’élargissement de la compatibilité et au retour du HDR, sans fournir de calendrier précis. La plateforme pourrait devoir ajouter d’autres versions de ses contenus, notamment en AV1, afin de toucher davantage d’appareils sans revenir au HEVC.
Le retour de la 4K constitue donc une première amélioration, mais la solution actuelle ressemble encore à un correctif provisoire. Tant que le HDR reste absent et que plusieurs familles d’appareils majeures demeurent exclues, l’offre Premium de Disney+ n’a pas retrouvé toutes les caractéristiques qui la distinguaient auparavant.…
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