Microsoft a beau posséder le meilleur outil de connexion Android-PC avec Phone Link, ses propres utilisateurs Windows couplés à un iPhone se heurtent à un mur : impossible de copier-coller entre les deux appareils sans bricoler une application tierce au premier plan. C’est cette lacune, banale à résoudre côté Android, qu’Apple vient enfin d’accepter de combler. Pas de sa propre initiative : la demande de Microsoft, déposée le 25 mars 2026 dans le cadre des obligations d’interopérabilité du DMA européen, a contraint Cupertino à ouvrir un chantier qu’elle avait jusqu’ici soigneusement évité. Selon 9to5Mac, Apple a confirmé le 26 juin son intention de développer une solution.